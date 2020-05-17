Sırbistan Cumhurbaşkanı Aleksandar Vucic, seçim kampanyasını koronavirüs tedbirleri nedeniyle online düzenlediği mitingle başlattı.

Koronavirüs salgını, her alanda olduğu gibi seçimlerde de etkisini gösteriyor.

Bunun bir örneği Sırbistan'da yaşandı.

Cumhurbaşkanı Aleksandar Vucic, genel başkanlığını yaptığı Sırp İlerleme Partisi'nin (SNS) seçim kampanyasını başlattı.

Vucic, "Çocuklarımız İçin" sloganıyla başlattığı kampanyanın ilk mitinginde, küçük ekranlarla dolu büyük bir salonda onlarca partiliye hitap etti.

KORONAVİRÜS NEDENİYLE MİTİNGİ ONLINE YAPTI

Sırp lider, koronavirüs nedeniyle online yaptığı ilk mitingini sosyal medya hesaplarından da canlı yayınladı.

Sırbistan Cumhurbaşkanı Vucic'den online miting ViDEO

Sırbistan'ın her geçen gün geliştiğini vurgulayan Vucic, "Bu yalnızca siyasi partiler arasında, radikaller, liberaller, demokratlar ya da diğerleri arasında seçim yapmak değil, bu çok daha önemli bir seçim olacak. Bu seçimde, geleceğimize de karar vereceğiz." dedi.

SEÇİMLER 21 HAZİRAN'DA

Vucic, iktidardaki partisinin yeni dönemdeki önceliklerinin sağlık, eğitim ve yatırımlar olacağını vurguladı. Farklı yerlerden online mitinge bağlanan partililer, ilginç görüntü oluşturdu.

Sırbistan'da daha önce 26 Nisan'da yapılması planlanan ancak salgın nedeniyle ertelenen genel ve yerel seçimler, 21 Haziran'da gerçekleştirilecek.

SIRBİSTAN'DA KORONAVİRÜS BİLANÇOSU

10 bin 496 koronavirüs vakasının görüldüğü ülkede, 228 kişi hayatını kaybetti.