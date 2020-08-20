Sırbistan, ülkeye gelebilecek göçmenler için sınıra dikenli tel çekti

Sırbistan, Kuzey Makedonya sınırından ülkeye gelebilecek olası bir göç dalgası için, sınıra dikenli tel yerleştirdi.

Daha iyi bir yaşam umuduyla Avrupa ülkelerine ulaşmaya çalışan kaçak mültecilerin, koridor olarak kullandığı Makedonya ve Sırbistan'da göçmen krizi sürüyor.

SIRPLAR, GÖÇMENLER GELMESİN DİYE SINIRA DİKENLİ TEL YERLEŞTİRDİ

Oluşabilecek düzensiz bir göç dalgasının önüne geçmek isteyen Sırbistan, formülü Kuzey Makedonya sınırına 'dikenli tel' çekmekte buldu.

Öte yandan Sırbistan İçişleri Bakanı Nebojsa Stefanovic geçtiğimiz mart ayında yaptığı açıklamada, göçmen akınına karşı güvenlik güçlerinin sınırlarını savunmaya hazır olduğunu söylemişti.

Yaşanabilecek bir göç dalgası için yerleştirilen dikenli teller ise böyle görüldü.