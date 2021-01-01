Sırbistan'da TürkAkım faaliyete geçti

Sırbistan Cumhurbaşkanı Aleksandar Vucic, TürkAkım'dan övgüyle bahsetti. Vucic, projenin ülkenin gelişimine büyük katkılar sağlayacağını belirtti.

Sırbistan'da, Rus doğalgazını Türkiye'ye ve Türkiye üzerinden Avrupa'ya iletecek TürkAkım Doğalgaz Boru Hattı için tören düzenlendi.

Ülkenin kuzeyindeki Zabalj Belediyesine bağlı Gospodjinci'deki törene Sırbistan Cumhurbaşkanı Aleksandar Vucic'in yanı sıra İnşaat, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Tomislav Momirovic, Rusya'nın Belgrad Büyükelçisi Bocan Harcenko ve Sırp doğalgaz şirketi Srbijagas'ın üst yöneticisi (CEO) Dusan Bajatovic katıldı.

"BUGÜN SIRBİSTAN İÇİN ÖNEMLİ"

Vucic, törende yaptığı konuşmada, bugünün ülkesi için büyük önem taşıdığını belirterek, projenin Sırbistan'ın sanayi ve ekonomisinin gelişimine büyük katkılar sağlayacağını ve Sırbistan halkının yaşam kalitesini artıracağını ifade etti.

TürkAkım Doğalgaz Boru Hattı'nın, Sırbistan'a enerji alanında istikrar ve güvenlik sağladığını dile getiren Vucic, boru hattı üzerinden tedarik edilecek doğalgazın daha ucuza mal olacağının altını çizdi.

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"YATIRIMLARI ARTIRACAK"

Projenin Sırbistan'a yatırımları artıracağına dikkati çeken Vucic, doğalgazın Sırbistan üzerinden Macaristan ve Bosna Hersek'e ulaştırılacağını kaydetti.

Bajatovic de faaliyete geçen boru hattı üzerinden gün içinde Sırbistan'a yaklaşık 6 milyon metreküp doğalgazın ulaştırılacağı bilgisini paylaştı.

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