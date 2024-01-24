Haberler



Dünya



Sırbistan'daki AVM'de yangın! 3 helikopter müdahale etti, 3.5 saatte söndürüldü...

Sırbistan'daki AVM'de yangın! 3 helikopter müdahale etti, 3.5 saatte söndürüldü... Belgrad’da bir alışveriş merkezinde çıkan yangın kısa sürede büyürken, itfaiye ekiplerinin müdahalesinin zorlaşmasıyla alevlere 3 helikopterle müdahale edildi. Yangın, ekipler tarafından uzun uğraşlar sonucu kontrol altına alındı.