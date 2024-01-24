Sırbistan’ın başkenti Belgrad’a bağlı Yeni Belgrad (Novi Beograd) Belediyesindeki Çin Alışveriş Merkezi’nde panik anları yaşandı.
Yerel saatle 07.00 sıralarında yangın çıktı. Bölgeye 76 itfaiyeci ve 25 itfaiye aracı gönderilirken, alevler yanıcı maddelerin etkisiyle hızlı bir şekilde büyüdü.
3 helikopter müdahale etti
Yüksek sıcaklığın itfaiye ekiplerinin müdahalesini zorlaştırması nedeniyle yangını söndürmek için 3 helikopter görevlendirildi.
Sırp yetkililer, şehir merkezindeki bir yangına ilk kez helikopterle müdahale etmek zorunda kaldıklarını açıkladı.
Bölge tahliye edildi
Binadan yükselen dumanlar kilometrelerce uzaklıktan görülürken, yangın sırasında küçük çaplı patlamalar da meydana geldi. Polis, güvenlik gerekçesiyle bölgeyi tahliye etti.
3,5 saatte kontrol altına alındı
Çinli satıcılara ait dükkanların yer aldığı alışveriş merkezinde çıkan yangın, yaklaşık 3,5 saatte kontrol altına alındı.
Yangında ölen ya da yaralanan olmadı. Çin'in Belgrad Büyükelçisi Li Ming, olay yerini ziyaret ederek hızlı müdahaleden dolayı Sırp yetkililere teşekkür etti.
Çin Alışveriş Merkezi’nde 2021'de çıkan yangında da 4 bin metrekarelik alan kül olmuştu.Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)
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