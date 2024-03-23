Sırp lider Vucic: ABD ve İngiltere, Moskova saldırısını daha önceden biliyordu

AA

Sırbistan Cumhurbaşkanı Aleksandar Vucic, yerel bir televizyon programında, Rusya'nın başkenti Moskova'daki konser salonunda sivilleri hedef alan terör saldırısına ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

"ABD ve İngiltere önceden biliyordu"

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'e ve Rus halkına başsağlığı dileyen Vucic şunları söyledi:

"Birçok kez söylediğimiz ama çok az kişinin duymak istediği, çok az kişinin inanmak istediği, çok az kişinin gerçeklere bakmayı düşündüğü bir şey; 7 Mart'ta ABD'nin (Moskova) Büyükelçiliği, vatandaşlarına alışveriş merkezlerine gitmemeleri çağrısında bulununca İngilizler ve diğerleri de aynısını yaptı. Yani bu, onların özel servislerinin bazı konuşmaları dinlediği, bilgi aldığı ve bunun olacağını bildikleri anlamına geliyor."