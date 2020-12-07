Sisi, 3 günlük ziyaret için Fransa'da

Fransa Dışişleri Bakanı Le Drian ile görüşen Sisi, Elysee Sarayı'nda akşam yemeğinde ağırlanacak.

Mısır'da darbeyle göreve gelen Cumhurbaşkanı Sisi, 3 günlük resmi ziyaret için Fransa'ya gitti.

Fransa Dışişleri Bakanı Jean-Yves Le Drian, Paris'te Sisi ile bir araya geldi. Görüşmeye ilişkin resmi açıklama yapılmadı.

MACRON İLE GÖRÜŞECEK

Sisi, bugün Elysee Sarayı'nda Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ile bir araya gelecek. Görüşmede ikili ilişkilerin yanı sıra terörle mücadele, Libya, Doğu Akdeniz, Lübnan, Irak, İran ve Türkiye konuları ele alınacak.

Macron, Sisi'yi Elysee Sarayı'nda akşam yemeğinde ağırlayacak.

"BİZİ UTANDIRIYOR"

Aşırı solcu Boyun Eğmeyen Fransa Hareketi (LFI) milletvekillerinden Bastien Lachaud, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Emmanuel Macron, diktatör Sisi'yi büyük ihtişamla karşılamaya hazırlanıyor. (Sisi'ye verilen) Aşırı değer bizi utandırıyor." ifadelerini kullandı.

Fransa Dışişleri Bakanı Le Drian, Sisi ile görüştü ViDEO

'SİSİ'YE BASKI YAP' ÇAĞRISI

Aralarında Uluslararası Af Örgütü (Amnesty International), İnsan Hakları İzleme Örgütü (HRW), İnsan Hakları Ligi (LDH) ve Mısır'daki bazı kuruluşların bulunduğu 18 uluslararası insan hakları örgütünden yapılan ortak yazılı açıklamada, Macron'dan, Sisi'ye Mısır'daki "insan hakları ihlalleri" ile keyfi nedenlerden dolayı tutuklanan aktivist ve insan hakları savunucularının serbest bırakılması konusunda baskı yapması istenmişti.