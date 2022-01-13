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    Sisi, Avrupa'nın göçmen politikasına tepki gösterdi

    Ülkesinde barındırdığı göçmenleri hatırlatan Sisi, "Avrupa'daki dostlarımız onları almayı reddediyor" dedi.
    • Haber Merkezi
    • 13.01.2022 - 07:59
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    Sisi, Avrupa'nın göçmen politikasına tepki gösterdi

    Mısır Cumhurbaşkanı Sisi, ülkesindeki göçmenler nedeniyle Avrupa'yı hedef aldı.

    Şarm El-Şeyh kentinde bir konferansa hitap eden Sisi, Avrupa'nın göçmenleri reddettiğini ve Mısır'da milyonlarca göçmeni ağırladıklarını söyledi.

    "MISIR'DA 6 MİLYON GÖÇMEN VAR" AÇIKLAMASI

    Sisi, "Mısır'da, komşu bölgelerdeki bazı çatışmalar, sınırlı imkanlar veya yoksulluk sonucu gelen 6 milyon insan var. Onları yasaklamadık, kamplara koymadık." dedi.

    "AVRUPA ONLARI REDDEDİYOR"

    "Çok büyük bir sayıdan bahsediyorum." diyen Sisi, "Avrupa'daki dostlarımız onları almayı reddediyor." ifadesini kullandı.

    Sisi, Avrupa nın göçmen politikasına tepki gösterdi #1

    "ZENGİN ÜLKELER KADAR İMKANLARIMIZ YOK AMA..."

    DPA'nın haberine göre, söz konusu göçmenlerin topluma entegre olduğunu belirten Mısır Cumhurbaşkanı, "Belki imkanlarımız zengin ülkeler kadar yok ama en azından elimizdekileri yaygara çıkarmadan onların kullanımına açtık." şeklinde konuştu.

    MISIR'I TRANSİT ÜLKE OLARAK KULLANIYORLAR

    Uluslararası Göç Örgütü'ne göre, Mısır'daki göçmenler, çoğu Afrika ve Arap ülkelerinden olmak üzere 58 farklı ülkeden geliyor ve Mısır'ı genellikle transit ülke olarak kullanıyorlar.


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