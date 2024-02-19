Sisi duyurdu! Mısır'ın Süveyş Kanalı geliri yüzde 50 azaldı Mısır'ın küresel nakliye yolu olan Süveyş Kanalı, bölgede yaşanılan gerilimden olumsuz etkilendi.. Mısır Cumhurbaşkanı Abdulfettah es-Sisi, "Gazze'de yaşanan krizle Mısır'a yılda yaklaşık 10 milyar dolar gelir sağlayan nakliye koridorunun yüzde 40 ila 50 azaldığını görüyorsunuz" dedi.

AA & Ensonhaber

Orta Doğu'da gerginlik; Kovid-19 salgınıyla başlayarak Rusya-Ukrayna krizi, Libya ve Sudan ile devam etti.

Son olarak İsrail'in Gazze'ye yaptığı saldırılarla bölgenin tansiyonu iyice yükseldi.

Bu durum Mısır'ı ekonomik olarak olumsuz etkiledi.

Ülkenin küresel nakliye yolu Süveyş Kanalı'ndan elde edilen gelirde yüzde 50'ye varan düşüş yaşandı.

Mısır Cumhurbaşkanı Abdulfettah es-Sisi, Kahire'deki 2024 Mısır Uluslararası Sergi Merkezi Konferansı'nda yaptığı açıklamada, Süveyş Kanalı'nın gelirlerine ilişkin bilgi verdi.

"Gelirimiz yüzde 40 ila 50 azaldı"

"Mısır'a giren ve yıllık yaklaşık 10 milyar dolar olan nakliye hattının (Süveyş Kanalı) geliri yüzde 40 ila 50 azaldı." diyen Sisi, bu azalmanın nedenine ilişkin ise şunları söyledi:

"Şikayet etmiyor, gerçeklerden bahsediyoruz"

Mısır 2 yıl boyunca Kovid-19 salgınının yansımalarıyla, ardından Ukrayna-Rusya kriziyle, ardından da Libya ve Sudan ile sınırlarında gördükleriyle karşı karşıya kaldı.



Halihazırda Gazze Şeridi'nde yaşanan krizle de Mısır'a yılda yaklaşık 10 milyar dolar gelir sağlayan nakliye koridorunun yüzde 40 ila 50 azaldığını görüyorsunuz. Şikayet etmiyor, gerçeklerden bahsediyoruz.

Haftalık geçişler son 2 ayda yüzde 42 azalmıştı

Birleşmiş Milletler Ticaret ve Kalkınma Konferansı (UNCTAD) da 26 Ocak'ta yaptığı açıklamada, Kızıldeniz'deki saldırılar nedeniyle Süveyş Kanalı'ndan haftalık geçişlerin son iki ayda yüzde 42 azaldığını duyurmuştu.

Dünyanın en önemli kanal ve boğazlarından biri olan Süveyş Kanalı, Avrupa ile Asya arasındaki en kısa nakliye yolu olmasının yanı sıra Mısır'ın başlıca döviz kaynaklarından biri olarak kabul ediliyor.