Sisi: Ermenistan-Mısır iş birliği, çıkarlarımıza hizmet edecek Mısır Cumhurbaşkanı Sisi, Erivan ile çeşitli alanlarda ortaklık kurmaya hazır olduklarını söyledi. Sisi, Kafkasya'daki duruma da değindi.

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ensonhaber.com

Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan, Mısır ziyaretinde bu ülkenin Cumhurbaşkanı Abdulfettah es-Sisi ile görüştü.

Sisi, Paşinyan ile görüşmesinin ardından yaptığı açıklamada, iki ülke arasındaki iş birliğinin her iki halkın çıkarlarına hizmet edeceğini söyledi.

Binlerce Ermeni vatandaşının Mısır'da yaşadığını anlatan Sisi, "Mısır toplumunun siyaset, ekonomi, kültür, sanat gibi çeşitli alanlarda gelişmesine katkıda bulundular." dedi.

Sisi'den Ermenistan'a yapay zeka mesajı

Mısır Cumhurbaşkanı Sisi, konuşmasında şu ifadeleri kullandı:

Müzakerelerimizin, her iki ülkenin ticaret hacmini artırma ve iki ülke arasındaki siyasi ilişkilerin düzeyine karşılık gelecek şekilde taraflar arasındaki yatırım bileşenini güçlendirme konusundaki istekliliğini doğruladığını belirtmekten mutluluk duyuyorum.



Bilgi teknolojileri, yapay zeka, gıda ve ilaç sektörü başta olmak üzere yeni alanlarda da iş birliği gelişebilir. Ayrıca bugünkü görüşmelerde Mısır'ın altyapı, inşaat, ulaştırma ve elektrik üretimi alanlarındaki deneyimlerini paylaşma isteğimizi doğruladık.

"Ermeni şirketlerinden yararlanacağız"

Sisi, özellikle yapay zeka alanında öne çıkan Ermeni şirketlerinden de yararlanacaklarını vurguladı.

Kafkasya'da barış çağrısı yaptı

Mısır'ın, Güney Kafkasya bölgesinde barış ve istikrarın sağlanmasına yönelik her türlü girişimi desteklediğini belirten Sisi, şöyle devam etti:

Kapsamlı, adil bir barışı tesis edecek diyalog ve müzakere sürecine tam desteğimizi ifade ediyoruz.



Bu, bölge halklarının çıkarlarına hizmet edecek yeni bir büyüme ve gelişme aşaması oluşturacaktır.

İş birliğini her alanda güçlendirmek istiyor

Sisi, sözlerini "Bu ziyaretin, iki dost ülke arasındaki ikili iş birliğinin her alanda güçlendirilmesi yönünde çok önemli bir adım olmasını temenni ediyorum." ifadeleriyle tamamladı.