Abdülfettah es-Sisi, yeniden Mısır Cumhurbaşkanı oldu Mısır'ın mevcut Cumhurbaşkanı Abdulfettah es-Sisi, yapılan Cumhurbaşkanlığı seçiminde oyların yüzde 89,6'sını alarak yeniden aynı göreve seçildi.

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Mısır'da 10 Aralık'ta gerçekleşen Cumhurbaşkanlığı seçimleri için sandık başına gidildi.

Ülke genelinde kayıtlı seçmen sayısının 67 milyonu geçerken, oy verme işlemi 27 vilayette yapıldı.

11 bin 631 seçim komisyonunda gerçekleştirilen Cumhurbaşkanlığı oylaması sona erdi.

3 gün süren oy verme işleminin sona ermesinin ardından bu kez de sayıma geçildi.

Bir kez daha seçildi: Oyların yüzde 89,6'sını aldı

Oy sayımının tamamlanmasıyla birlikte sonuç ortaya çıktı.

Buna göre Ulusal Seçim Kurumu Başkanı Hazım Bedevi, Mısır Cumhurbaşkanı Abdülfettah es-Sisi'nin yeniden aynı göreve seçildiğini duyurdu.

44 milyon kişi oy kullandı: Katılım oranı yüzde 66,8 oldu

Sisi'nin oyların yüzde 89,6'sını aldığını kaydeden Bedevi, cumhurbaşkanlığı seçimlerinde 44,7 milyon seçmenin oy kullandığını, katılım oranının da yüzde 66,8 olduğunu aktardı.

Yarıştığı isimler

Seçimlerde mevcut Cumhurbaşkanı Abdulfettah es-Sisi'nin yanı sıra Mısır Sosyal Demokrat Partisi Genel Başkanı Ferid Zehran, Vefd Partisi Genel Başkanı Abdussened Yemame ve Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Hazım Ömer yarıştı.

Öte yandan Sisi, daha önce girdiği 2014 ve 2018 seçimlerinde yüzde 97 ile cumhurbaşkanı seçilmişti.

Türkiye ve Mısır ilişkilerinde yeni dönem

2013 yılında ilişkileri sekteye uğrayan iki ülke arasındaki buzlar 10 yıl ardından erimeye başladı.

Kasım 2022’de Katar’daki FIFA Dünya Kupası'nda Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Mısır Cumhurbaşkanı Sisi arasındaki görüşmeden bu yana iki taraftan da birçok adım geldi.

Önce dışişleri bakanları düzeyinde görüşme yapıldı.

Nisan ayında da Kahire, Türk vatandaşlarının Mısır vizesi almasını kolaylaştırdı.

Mayıs ayındaki seçimlerden sonra da ilişkilerin iyileşmesi ivme kazandı.

Temmuzda Türkiye ve Mısır ilişkileri, 10 yıllık aranın ardından yeniden büyükelçilik seviyesine çıkarıldı.

Böylelikle iki ülke arasındaki ilişkilerde yeni bir döneme girilmiş oldu.