Sisi'den Gazze uyarısı: Tehlike var, yakında ateşkes sağlanmasını istiyoruz Mısır Cumhurbaşkanı Sisi, Filistinlilerin savaş belasından kurtarılması için her türlü çabayı gösterdiklerini belirtti. Sisi, Gazze'de yakında ateşkese varılmasını beklediklerini söyledi.

AA & Ensonhaber

Mısır Cumhurbaşkanı Abdulfettah es-Sisi, Gazze Şeridi'nde ateşkes sağlanmasını beklediğini söyledi.

Sisi, gıdanın Filistinlilere karşı silah olarak kullanıldığını belirterek, bu durumun kabul edilemez olduğunu anlattı.

Cumhurbaşkanı Sisi, başkent Kahire'deki Polis Akademisi'nde yaptığı konuşmada şöyle dedi:

"Her türlü çabayı gösteriyoruz"

Mısır, Gazze Şeridi'nde ateşkes sağlanması ve Gazze Şeridi'ndeki masum sivillerin 5 ayı aşkın süredir devam eden savaş belasından kurtarılması için her türlü çabayı gösteriyor.

Sisi'nin ateşkes temennisi

"Gazze'de yakında ateşkese varılmasını temenni ediyoruz." ifadelerini kullanan Sisi, "Refah'ın (Gazze Şeridi'nin güneyi) işgal edilmesi ve savaşın genişletilmesi tehlikesi" konusunda da uyardı.

"Gıda silah olarak kullanılmamalı"

Sisi, ayrıca Gazze'ye yardım girişinin engellenmesine karşı olduklarını belirterek, Gazze Şeridi'ndeki masum sivillere karşı gıdanın silah olarak kullanılmaması çağrısında bulundu.

Günlük binlerce ton yardıma ihtiyaç var

Mısır Cumhurbaşkanı, Gazze'nin ihtiyaçlarını karşılamak için günlük binlerce ton yardıma ihtiyaç olduğunu sözlerine ekledi.