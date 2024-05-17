Slovakya Başbakanı Fico, suikast girişimi sonrası ikinci kez ameliyat edildi Sarsıcı suikaste uğrayan Robert Fico, yeniden ameliyata alındı. Endişlendiren açıklamada, "Durumu son derece ciddi" denildi.

AA & Ensonhaber

Silahlı saldırıya uğrayan Slovakya Başbakanı Robert Fico, yine ameliyat masasına yatırıldı.

Fico'ya, destekçileriyle buluştuğu sırada suikast girişimi düzenlendi.

Olayın hemen ardından hastaneye kaldırılan Fico'ya ilk ameliyat 15 Mayıs'ta yapıldı. Bugün ise ikinci ameliyat gerçekleştirildi.

Başbakan Fico ameliyat edilirken, yetkililer son durumunu paylaştı. Başbakan Yardımcısı ve Savunma Bakanı Robert Kalinak ile Fico’nun tedavi gördüğü Roosevelt Hastanesi Müdürü Miriam Lapunikova, son durumu paylaştı.

İkinci ameliyat: Ölü hücre ve dokular temizlendi

Hastane Müdürü Lapunikova, ilk ameliyatın ardından Fico’nun bugün ikinci kez ameliyat geçirdiğini, silahlı yaralanmalar sonrasında yaralı bölgede kalan ölü hücre ve dokuların temizlendiğini bildirdi.

"Durumu son derece ciddi"

Bunun standart bir işlem olduğunu kaydeden Lapunikova, "Bilinci açık, durumu istikrarlı ama halen yoğun bakımda tutuluyor. Durumu son derece ciddi." dedi.

Lapunikova, hastanede oluşturulan bir heyetin her gün Başbakanın sağlık durumunu değerlendirdiğini ve buna göre hareket edildiğini belirterek, heyetin Fico’nun bulunduğu hastaneden başkent Bratislava’ya sevk edilip edilmemesini de görüştüğünü dile getirdi.

İlk 4 gün en zor dönem

Başbakan Yardımcısı ve Savunma Bakanı Robert Kalinak da silahlı yaralanmalarda ilk 4 günün en zor dönem olduğunu ve bu tür kontrollerin düzenli olarak yapıldığını kaydetti.

"Güvenimiz tam"

Kalinak, birçok ülkeden tıbbı yardım teklifinin kendilerine iletildiğini belirterek şöyle konuştu:

Başbakan da dahil olmak üzere hepimizin Banska Bystrica'daki Roosevelt Hastanesi'nin kapasitesine güvenimiz tam. Ekip son derece profesyonel.

Slovakya'yı sarsan suikast girişimi

Fico, başkent Bratislava’ya yaklaşık 200 kilometre uzaklıktaki Handlova kasabasında düzenlenen Bakanlar Kurulu Toplantısı sonrasında kendisini binanın önünde bekleyenleri selamladığı sırada silahlı saldırıya uğramıştı.

Ülke basınında, saldırıyı 71 yaşındaki sol görüşlü Slovak vatandaşı Juraj C'nin hükümetin politikalarını beğenmediği için düzenlediği belirtilmişti.

Vücuduna birden fazla mermi isabet eden Fico, acil müdahalede bulunmak ve zaman kaybetmemek amacıyla Banska Bystrica eyaletindeki Roosevelt Hastanesi'ne ambulans helikopterle sevk edilmişti.