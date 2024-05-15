Slovakya Başbakanı Fico'ya saldırı anı Slovakya Başbakanı Robert Fico’ya yönelik silahlı saldırı anının görüntüleri ortaya çıkarken, saldırganın 71 yaşındaki Slovakyalı şair ve aktivist Juraj Cintula olduğu belirtildi.

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İHA

Slovakya Başbakanı Robert Fico’ya düzenlenen silahlı saldırı anına ait görüntüler ortaya çıkarken, saldırganın 71 yaşındaki Slovakyalı şair ve aktivist Juraj Cintula olduğu belirtildi.

Görüntülerde, Cintula’nın, güvenlik bariyerinin arkasındaki vatandaşlara yaklaşan Fico’ya defalarca ateş ettiği ve Fico’nun yere düştüğü görüldü.

"Hükümetin politikalarını beğenmiyorum"

Saldırının ardından gözaltına alınan Cintula’nın sorgusu sırasında, "Hükümetin politikalarını beğenmiyorum. Medya yok edildi. Slovakya Radyo ve Televizyonu’na niçin saldırıldı? Medya neden işlevsiz bırakıldı?" dediği kaydedildi.

Fico'nun ameliyatında 3 saatin geride kaldı

Slovakya İçişleri Bakanı Matus Sutaj Estok ve Savunma Bakanı Robert Kalinak, Fico’nun Bansk Bystrica’da kaldırıldığı hastanede ortak basın toplantısı düzenledi. Kalinak, Fico'nun hala ameliyatta olduğunu ve yaşam mücadelesi verdiğini belirterek, Fico’nun durumunun "gerçekten ciddi" olduğunu ve "durumun kötü" olduğunu aktardı. Kalinak, Fico’nun ameliyatında 3 saatin geride kaldığını ve her şeyin doktorların elinde olduğunu açıkladı.

"Saldırının motivasyonu siyasi"

Estok ise, saldırının motivasyonunun siyasi olduğundan şüphelendiklerini belirterek, vatandaşlar ve medyayı, saldırı sonrasında nefret içerikli paylaşım ve eylemlerden kaçınmaya davet etti. Estok, saldırganın 5 el ateş ettiğini ve Fico’nun karnından vurulduğunu söyledi.

Biden: "Yardıma hazırız"

Suikast girişiminin ardından bir yazılı açıklama yayınlayan ABD Başkanı Joe Biden,

Slovakya Başbakanı Robert Fico’ya saldırı haberi ile telaşlanmış durumdayım. Jill ile birlikte acilen şifa bulması için dua ediyoruz. Düşüncelerimiz, ailesi ve Slovakya halkı ile birlikte. Bu korkunç şiddet eylemini kınıyoruz. Büyükelçiliğimiz, Slovakya hükümeti ile yakın temasta ve yardıma hazır.

dedi.

Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)