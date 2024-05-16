Slovakya Başbakanı Fico'ya silahlı saldırının perde arkası Destekçileriyle tokalaşan Fico, silahlı saldırının hedefi oldu. Saldırının ne amaçla yapıldığına dair ayrıntılar ortaya çıktı.

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ensonhaber.com

Slovakya Başbakanı Robert Fico, uğradığı silahlı saldırıda yaralandı.

Hayati tehlikesi bulunan Fico, doktorlar tarafından hemen ameliyata alındı. Fico'ya saldırı, Avrupa genelinde artan siyasi şiddet konusundaki uyarıların ardından yaşandı.

Başbakan Yardımcısı Tomas Taraba, BBC'ye yaptığı açıklamada, ameliyatın iyi geçtiğine inandığını söyledi.

Hayati tehlikesi yok

"Sonunda hayatta kalacağına inanıyorum" diyen Taraba, "Şu anda hayati tehlikesi yok." ifadesini kullandı.

59 yaşındaki Fico'ya, Handlova kasabasında destekçileriyle el sıkıştığı sırada beş el ateş edildi.

"Saldırgan siyasi motivasyona sahip"

Saldırıdan sonraki ilk saatlerde Slovakya Savunma Bakanı Robert Kalinak, Fico'nun durumunun "olağanüstü derecede ciddi" olduğunu söyledi.

İçişleri Bakanı Matus Sutaj Estok, gazetecilere "Saldırganın siyasi motivasyona sahip olduğundan şüpheleniyoruz." dedi.

Bir şüpheli gözaltında

Slovakya Cumhurbaşkanı Zuzana Caputova, televizyonda yayınlanan açıklamasında bir şüphelinin gözaltında olduğunu duyurdu.

Daha sonra silahlı olduğu iddia edilen kişinin, Levice'li 71 yaşındaki yazar ve şair Juraj C. olduğu tespit edildi. Saldırgan olduğu iddia edilen kişinin oğlu, babasının yasal silah ruhsatı sahibi olduğunu kaydetti.

Fico'nun dikkat çeken vaatleri

Robert Fico, geçen yıl yapılan seçimlerden sonra Slovakya'da iktidara döndü. Ukrayna'ya yapılan askeri yardımı durdurma vaadinin yanı sıra, Rusya'yı hedef alan yaptırımlara yönelik eleştiriler ve LGBT haklarına karşı kampanyalarıyla biliniyordu.

The Guardian'ın haberine göre, Fico'nun başbakanlık koltuğuna oturuşunun ilk ayları gergin geçti. Binlerce protestocu, hükümetin planlarını protesto etmek üzere sokaklara döküldü.

Avrupa Parlamentosu seçimleri öncesi silahlı saldırı

Söz konusu silahlı saldırı, Avrupa Parlamentosu seçimlerinden üç hafta önce meydana geldi. Anketler, 27 ülkeden oluşan bloktaki popülist ve aşırı sağ partilerin koltuk kazanacağını gösteriyor.