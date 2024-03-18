Slovakya'da ayı saldırısı: 2 kişi yaralandı Slovakya'nın Liptovsky Mikulas kasabasına inen ayının saldırısına uğrayan 2 kişi hastaneye kaldırıldı.

Bu videoyu izlemek için lütfen JavaScript'i etkinleştirin

İHA

Slovakya’nın Liptovsky Mikulas kasabasına inen ayı çevredekilere saldırdı. Ayı saldırısında 49 yaşındaki bir kadın omzundan, 72 yaşındaki bir erkek ise başından yaralandı.

Yakalanan ayı yeniden ormana salındı

İhbar üzerine harekete geçen ekipler, ayıyı yakalayarak yeniden ormana saldı.

Kasabaya inen ayı çevredekiler tarafından görüntülenirken, yol boyunca koşan ayının kaldırımdaki bir kişiye saldırdığı görüldü.

Slovakya ve Romanya: "Ayılar gerektiğinde avlanabilsin"

Slovakya Çevre Bakanlığı, Romanya ile birlikte bir sonraki Avrupa Birliği (AB) Çevre Bakanları Konseyi'nde nesli artık tehlike altında olmadığı için ayıların avlanması için koruma altındaki türler listesinden çıkarılması için bir teklif sunacağını açıkladı.

Ülkede son yıllarda ayı saldırıları arttı

Slovakya'da son yıllarda bir dizi ayı saldırısı yaşanmış, 2021'deki saldırıysa Slovakya'da son 100 yılda gerçekleşen ilk ölümcül saldırı olarak kayıtlara geçmişti.

Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)