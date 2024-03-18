Slovakya’nın Liptovsky Mikulas kasabasına inen ayı çevredekilere saldırdı. Ayı saldırısında 49 yaşındaki bir kadın omzundan, 72 yaşındaki bir erkek ise başından yaralandı.
Yakalanan ayı yeniden ormana salındı
İhbar üzerine harekete geçen ekipler, ayıyı yakalayarak yeniden ormana saldı.
Kasabaya inen ayı çevredekiler tarafından görüntülenirken, yol boyunca koşan ayının kaldırımdaki bir kişiye saldırdığı görüldü.
Slovakya ve Romanya: "Ayılar gerektiğinde avlanabilsin"
Slovakya Çevre Bakanlığı, Romanya ile birlikte bir sonraki Avrupa Birliği (AB) Çevre Bakanları Konseyi'nde nesli artık tehlike altında olmadığı için ayıların avlanması için koruma altındaki türler listesinden çıkarılması için bir teklif sunacağını açıkladı.
Ülkede son yıllarda ayı saldırıları arttı
Slovakya'da son yıllarda bir dizi ayı saldırısı yaşanmış, 2021'deki saldırıysa Slovakya'da son 100 yılda gerçekleşen ilk ölümcül saldırı olarak kayıtlara geçmişti.Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)
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