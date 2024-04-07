Slovakya’da cumhurbaşkanı seçimini Peter Pellegrini kazandı Slovakya'da cumhurbaşkanı seçiminin ikinci turunu resmi olmayan sonuçlara göre oyların yüzde 53,24'nü alan Meclis Başkanı Peter Pellegrini kazandı.

AA & Ensonhaber

Yaklaşık 4,3 milyon seçmenin bulunduğu Slovakya'da ilk turu 24 Mart'ta yapılan cumhurbaşkanı seçiminin ikinci turuna kalan Meclis Başkanı Peter Pellegrini ile eski diplomat Ivan Korkov, Slovakya'nın yeni cumhurbaşkanı olmak için yarıştı.

Slovakya İstatistik Kurumunun paylaştığı resmi olmayan sonuçlara göre oyların yüzde 53,24'ünü alan Pellegrini, seçimin kazananı oldu.

Seçmenlerin yaklaşık yüzde 60'ının sandığa gittiği seçimde eski diplomat Korkov ise oyların yüzde 46,76'sını aldı.

Başbakan destekledi

Bu sonuçlara göre 5 yıllık cumhurbaşkanlığı görevine Başbakan Robert Fico'nun desteklediği Pellegrini seçilmiş oldu.

Korkov, yenilgiyi kabullenerek seçimin kazananı Pellegrini'yi tebrik etti.

Mevcut Cumhurbaşkanı Zuzana Caputova da Pellegrini'yi arayarak seçim zaferinden dolayı kutladı.

Bu arada Caputova, görevini 15 Haziran'da devredecek.