Slovakya'yı sarsan silahlı saldırı: Başbakanı Fico'nun durumu stabil ancak ciddi Slovakya Başbakanı Fico için "Durumu stabil ama ciddiyetini koruyor" denildi. Gözler kritik toplantıya çevrilirken, ABD'den de açıklama geldi.

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ensonhaber.com

Slovakya Başbakanı Robert Fico'nun durumunun ciddiyetini koruduğu açıklandı.

Ameliyat edilen Fico'nun sağlığı ilk başta endişe vericiydi. Daha sonra ülkedeki birçok yetkili tarafından verilen demeçte, Fico'nun sağlığının iyiye gittiği açıklanmıştı.

Slovakya'yı sarsan saldırının ardından son durumu, Fico'nun tedavi edildiği hastane paylaştı.

"Fico'nun durumu ciddi"

Ameliyatın 5 saat sürdüğü belirtildi. Açıklamada, "Fico'nun durumu stabil ama ciddiyetini koruyor." denildi.

Hastane Müdürü Miriam Lapunikova, "Şu anda durumu stabil ama gerçekten çok ciddi, yoğun bakımda kalacak." diye konuştu.

En karanlık gün: Gözler kritik toplantıda

Slovakya Güvenlik Konseyi, ülkenin modern tarihinin "en karanlık günü" olarak tanımlanan saldırının ardından atılacak adımları görüşmek üzere toplanacak.

"21. yüzyılda bu asla yaşanmamalıydı"

Slovakyalılar bu sabah da suikast girişimi haberlerinin şoku içerisindeydi. Başkent Bratislava'da esnaf olan Maria Szabo, şöyle dedi:

Bunun için söyleyecek sözüm yok. Kime oy verirseniz verin, 21. yüzyılda bu asla yaşanmamalıydı. Ülkemiz yanlış yöne gidiyor.

ABD: Kınıyoruz

Washington'dan gelen açıklamada, Slovakya Başbakanı Fico'ya saldırıya tepki gösterildi. ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, X hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı: