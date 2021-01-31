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    Slovenya'da 360 metrelik bacaya 8 saatte rekor tırmanış

    Slovenyalı serbest tırmanıcılar 360 metre uzunluğundaki Avrupa’nın en yüksek elektrik santrali bacasına ikinci denemede 8 saatte tırmanarak, “en uzun tırmanış” rekorunu kırdı.
    • DHA
    • 31.01.2021 - 17:50
    • Güncelleme : 31.01.2021 - 18:12
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    Slovenya'da 360 metrelik bacaya 8 saatte rekor tırmanış

    Slovenyalı serbest tırmanıcılar Janja Garnbret ve Domen Skofic ülkenin Trbovlje kasabasındaki Trbovlje Elektrik Santrali’nin Avrupa’nın en yüksek bacası olduğu ifade edilen yaklaşık 360 metrelik bacasına tırmandı.

    İLK DENEME 12 SAAT SÜRDÜ

    Tırmanıcıların ilk denemelerinin 12 saat sürdüğü kaydedilirken, en uzun tırmanış rekorunun ikinci denemede geldiği ifade edildi.

    8 SAATTE ÇIKTILAR

    İkinci girişimlerinde “en uzun tırmanış” rekorunu kıran sporcuların zirveye ulaşmalarının yaklaşık 8 saat sürdüğü belirtildi.

    Slovenya'da 360 metrelik bacaya 8 saatte rekor tırmanış VİDEO

    Slovenya da 360 metrelik bacaya 8 saatte rekor tırmanış #1

    Slovenya da 360 metrelik bacaya 8 saatte rekor tırmanış #2

    Slovenya da 360 metrelik bacaya 8 saatte rekor tırmanış #3

    Slovenya da 360 metrelik bacaya 8 saatte rekor tırmanış #4

    Slovenya da 360 metrelik bacaya 8 saatte rekor tırmanış #5

    Slovenya da 360 metrelik bacaya 8 saatte rekor tırmanış #6

    Slovenya da 360 metrelik bacaya 8 saatte rekor tırmanış #7

    Slovenya da 360 metrelik bacaya 8 saatte rekor tırmanış #8

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