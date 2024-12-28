SMO'dan PKK/YPG'ye operasyon

Suriye Milli Ordusunun (SMO) başlattığı Özgürlük Şafağı Operasyonu kapsamında 9 Aralık'ta terör örgütü PKK/YPG'den kurtarılan Münbiç'te hareketli saatler yaşanıyor.
Münbiç ilçe merkezinde PKK/YPG'li teröristler tarafından bomba yüklü araçla saldırı düzenlendi.
TERÖRİSTLER BOMBA YÜKLÜ ARAÇLA SALDIRDI
İlçe merkezindeki Büyük Cami bölgesinde düzenlenen saldırıda ölü ve yaralı bilgisi paylaşılmadı.
SMO kaynakları saldırıyı terör örgütü PKK/YPG unsurlarının düzenlediğini bildirdi.
SMO GÜÇLERİ OPERASYON BAŞLATTI
Ayrıca, terör örgütü unsurları, 20 Aralık'tan bu yana ilçenin güneydoğusundaki Tişrin Barajı çevresinde SMO güçlerine saldırılarını artırdı.
Grad füzeleri gibi ağır silahlar da kullanan teröristler, Münbiç'in altındaki tünellerden çıkarak ani saldırılar düzenlemeye çalışıyor.
SMO, teröristlerin saldırılarına karşılık vererek operasyon başlattı.
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