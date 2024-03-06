Soçi'de Putin-Grossi görüşmesi: Nükleer tesislerin güvenliği gündemdeydi Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı Başkanı Grossi, Putin'le Soçi'de buluştu. Önemli zirvede nükleer tesislerin durumu ele alındı.

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AA

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Soçi kentinde kritik bir konuğu ağırladı.

Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı (UAEA) Başkanı Rafael Mariano Grossi, Putin ile görüşme gerçekleştirdi.

Görüşmenin ana gündem maddesi nükleer tesislerdi.

Putin: Tesislerin güvenliği için tüm adımları attık

Putin, Grossi ile gerçekleştirdiği görüşmenin basına açık kısmında yaptığı açıklamada, Rusya’nın nükleer tesislerin güvenliği için gerekli tüm adımları attığını söyledi.

Soçi'deki görüşmede tüm konuları istişare etmeye hazır olduğunu ifade eden Putin, UAEA ile birçok alanda yakın iş birliği yürüttüklerini ve buna devam edeceklerini vurguladı.

Gündemde 'hassas' konular var

Grossi ise gündemde "hassas" konuların bulunduğunu ve Putin’le yapacağı görüşmenin söz konusu konuların istişare edilmesi açısından önemli olduğunu belirtti.

Haber Kaynağı: Anadolu Ajansı (AA)