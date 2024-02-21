Somali: Türkiye, denizlerimizi koruyacak Cumhurbaşkanı Mahmud, ortak deniz kuvvetleri kuracaklarını söyledi. Mahmud, "Türk kardeşlerimiz, bu anlaşma çerçevesinde sadece 10 yıl boyunca denizlerimizi koruyacak" dedi.

AA

Türkiye ile Somali arasında savunma anlaşması imzalandı.

Somali Cumhurbaşkanı Hasan Şeyh Mahmud, ülkedeki meclisin onayladığı Savunma ve Ekonomik İş Birliği Çerçeve Anlaşması'nı değerlendirdi.

Türkiye'nin belirli bir süreliğine Somali denizlerini koruyacağını belirten Mahmud, sonraki süreçte görevi kendilerinin devralacağını söyledi.

Anlaşmanın ayrıntıları

Türkiye ile yapılan anlaşmanın Somali'de terörizm, dış tehditler, korsancılık ve yasa dışı balıkçılıkla mücadele ile kıyıların korunmasını ve deniz kaynaklarının geliştirilmesi gibi konularda iş birliklerini kapsadığını kaydeden Mahmud, anlaşmanın, Etiyopya veya başka bir ülkeye yönelik düşmanca bir amacı olmadığını söyledi.

Ortak deniz kuvvetleri kurulacak

İki ülke arasında ortak bir deniz kuvvetleri oluşturulacağını açıklayan Mahmud, bu kuvvetlerin, Somali sularını 10 yıl boyunca koruyacağını ve deniz kaynaklarının gelişmesine katkı sağlayacağını belirtti.

"Türk kardeşlerimiz 10 yıl boyunca denizlerimizi koruyacak"

Gazetecilere konuşan Mahmud, şu açıklamada bulundu:

Türk kardeşlerimiz, bu anlaşma çerçevesinde sadece 10 yıl boyunca denizlerimizi koruyacak.



10 yıllık iş birliğinden sonra biz de denizlerimizi koruyacak bir donanmaya sahip olacağız.

Cumhurbaşkanı Mahmud, Türkiye'nin Somali'ye sağladığı desteğin diğer dünya ülkelerinin verdiği destekten farklı olduğunu sözlerine ekledi.

Savunma ve Ekonomik İş Birliği Çerçeve Anlaşması

Türkiye ile Somali arasında 8 Şubat'ta savunma ve güvenlik konularını da içeren Savunma ve Ekonomik İş Birliği Çerçeve Anlaşması imzalanmıştı.

Ekonomik ve siyasi sorunların yaşandığı Somali'de terör örgütü Eş-Şebab, yıllardır ülkede güvenlik sorunu oluşturmaya devam ediyor.

Haber Kaynağı: Anadolu Ajansı (AA)