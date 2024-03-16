Somali'de bir ilk: Recep Tayyip Erdoğan Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde açık kalp ameliyatı yapıldı Üç kalp damarında tıkanıklık olan hasta başarıyla ameliyat edildi. Hastadan, maddi durumu nedeniyle ücret alınmadı.

AA

Somali'nin en büyük hastanesi olarak göze çarpan Recep Tayyip Erdoğan Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde bir ilke imza atıldı.

Başkent Mogadişu'daki hastanede ilk kez açık kalp ameliyatı yapıldı.

Hastane Başhekimi Dr. Mevlüt Karataş, ameliyatın Türkiye'den Doç. Dr. Mehmet Kızılay ile ekibi ve Türkiye'de eğitim alan Somalili kalp ve damar cerrahı Dr. Abdinafi Mahmud Hüseyin tarafından başarıyla gerçekleştirildiğini belirtti.

Ameliyat başarılı geçti

Somalili 74 yaşındaki Abdullahi Muhammed Jama'nın üç kalp damarında tıkanıklık olduğunu ve ameliyatın başarılı geçtiğini aktaran Karataş, ameliyat sonrası hastanın gözetim altında olduğunu kaydetti.

Hastadan ücret alınmadı

Jama'nın ameliyat için Malezya'ya gitmek istediğini ancak maddi durumu nedeniyle bunu yapamadığını ifade eden Karataş, bu süreçte kendisinden ücret alınmadığını söyledi.

"Somalili hastalar Türk personeline güveniyor"

Somali'de görev yapmanın kendileri için iyi olduğunu belirten Karataş, şöyle dedi:

Somalili hastalar Türk personeline güveniyor ve burada yabancılık hissetmiyoruz.

Açılışını Erdoğan yaptı

Dr. Hüseyin ise ameliyatı başarıyla tamamladıkları için mutlu olduklarını söyledi.

Ağustos 2014'ten itibaren hizmet vermeye başlayan hastanenin resmi açılışı 2015 yılında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla yapılmıştı.

Haber Kaynağı: Anadolu Ajansı (AA)