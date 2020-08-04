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    Somali'de bombalı saldırı: 2 ölü 4 yaralı

    Hamarjajab bölgesinde düzenlenen bombalı saldırıda en az 2 kişi hayatını kaybetti 4 kişi yaralandı.
    • AA
    • 04.08.2020 - 03:51
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    Somali'de bombalı saldırı: 2 ölü 4 yaralı

    Hükümet sözcüsü İsmail Muhtar Ömer, Mogadişu'nun Hamarjajab bölgesindeki restoranda bir intihar eylemcisi tarafından düzenlenen saldırıda 2 kişinin hayatını kaybettiğini, 4 kişinin de yaralandığını açıkladı.

    SALDIRGAN RESTORANI HEDEF ALDI

    Üzerinde patlayıcı madde bulunan saldırganın restorana girmeden güvenlik güçleri tarafından durdurulduğu aktarıldı.

    Saldırganın kimliğiyle ilgili bir açıklama yapılmadı.

    Somali'de bombalı saldırı: 2 ölü 4 yaralı #1

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