Somali'de bombalı saldırı: 2 ölü 4 yaralı

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Hamarjajab bölgesinde düzenlenen bombalı saldırıda en az 2 kişi hayatını kaybetti 4 kişi yaralandı.

Hükümet sözcüsü İsmail Muhtar Ömer, Mogadişu'nun Hamarjajab bölgesindeki restoranda bir intihar eylemcisi tarafından düzenlenen saldırıda 2 kişinin hayatını kaybettiğini, 4 kişinin de yaralandığını açıkladı.

SALDIRGAN RESTORANI HEDEF ALDI

Üzerinde patlayıcı madde bulunan saldırganın restorana girmeden güvenlik güçleri tarafından durdurulduğu aktarıldı.

Saldırganın kimliğiyle ilgili bir açıklama yapılmadı.