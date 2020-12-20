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    Somali'de bombalı saldırılar: 21 ölü

    Somali'de dün düzenlenen bombalı saldırıda hayatını kaybedenlerin sayısının 21 yükseldiği bildirildi.
    • AA
    • 20.12.2020 - 05:57
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    Somali'de bombalı saldırılar: 21 ölü

    Somali'de dün bir stadyumun hedef alındığı saldırıda yaralananlardan 6'sı daha hayatını kaybetti. Böylece patlamada toplam ölü sayısı 21 oldu.

    Ülkenin Galkayo kentindeki saldırıda Başbakan Muhammed Hüseyin Roble'nin hedef alındığı belirtildi. Saldırının hemen öncesinde Roble'nin konvoyunun bölgeden geçtiği vurgulandı.

    Somali de bombalı saldırılar: 21 ölü #1

    ÖLENLER ARASINDA ÜST DÜZEY ASKERLER DE VAR

    Saldırıda hayatını kaybedenler arasında üst düzey askerler de bulunuyor.

    Patlamayı üstlendiğini duyuran Eş-Şebab terör örgütü, saldırılarında sık sık başkent Mogadişu'yu hedef alıyor.

    Somali de bombalı saldırılar: 21 ölü #2

    TÜRKİYE'DEN SOMALİ'YE DESTEK MESAJI

    Türkiye Dışişleri Bakanlığı ise terör saldırısını kınayarak "Türkiye terörizmle mücadelede Somali'ye güçlü desteğini sürdürecektir." açıklamasında bulundu.

    Somali de bombalı saldırılar: 21 ölü #3

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