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    Somali'de intihar saldırısı: 7 ölü 10 yaralı

    Mogadişu'da havalimanının yakınlarında bulunan bir kafeteryaya yönelik gerçekleştirilen intihar saldırısında 7 kişi hayatını kaybetti, 10 kişi yaralandı.
    • İHA
    • 28.11.2020 - 05:42
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    Somali'de intihar saldırısı: 7 ölü 10 yaralı

    Somali’nin başkenti Mogadişu’da akşam saatlerinde Aden Adde Uluslararası Havalimanı yakınlarındaki bir kafeteryaya gelen terör örgütü Eş-Şebab mensubu kendini havaya uçurdu.

    Saldırıda 7 gencin hayatını kaybettiği, 10 kişinin de yaralandığı bildirildi. Yaralıların hastaneye kaldırıldığı, çevredeki yolların trafiğe kapatıldığı belirtildi.

    DEVLET PERSONELLERİNİN BULUNDUĞU YERLER HEDEF ALINMAYA BAŞLANDI

    Terör örgütü Eş-Şebab son zamanlarda eğitimli gençlerin ve devlet personellerinin bulunduğu yerleri hedef almaya başladı.

    Daha önce bomba yüklü araçlarla saldırı gerçekleştiren terör örgütü, son zamanlarda güvenlik güçlerinin aldığı önlemler sonucu belirledikleri kalabalık ortama girerek kendileri havaya uçurmaya başladı.

    Somali de intihar saldırısı: 7 ölü 10 yaralı #1

    Somali de intihar saldırısı: 7 ölü 10 yaralı #2

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