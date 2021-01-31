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- Somali'nin başkenti Mogadişu'da patlama meydana geldi
Somali'nin başkenti Mogadişu'da patlama meydana geldi
Somali’nin başkenti Mogadişu'nun en işlek caddelerinden birinde büyük bir patlama meydana geldiği açıklandı.
- AA & Ensonhaber
- 31.01.2021 - 17:46
- Güncelleme : 31.01.2021 - 18:38
Doğu Afrika ülkelerinden Somali'nin başkenti Mogadişu'nun en işlek caddelerinden birinde büyük bir patlama meydana geldi.
Patlama Mogadişu'nun KM4 caddesinde, genelde üst düzey politikacıların toplandığı Afrik Hotel'in önünde gerçekleşti.
SALDIRI, ÜST DÜZEY POLİTİKACILARIN TOPLANDIĞI OTELİN ÖNÜNDE GERÇEKLEŞTİ
Patlama sonrası terör örgütü Eş-Şebab militanlarının girdiği Afrik Hotel'in güvenlik görevlileriyle teröristler arasındaki çatışma devam ediyor.
Bölgeye çok sayıda ambulans sevk edildi. Terör örgütü Eş-Şebab, Somali'de sık sık güvenlik güçlerini ve sivil yerleşim yerlerini hedef alan saldırılar düzenliyor.