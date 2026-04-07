Son açıklaması gündeme getirdi: Trump'ın İran'a yaptığı tüm uyarılar

ABD Başkanı Donald Trump’ın İran’a Hürmüz Boğazı'nın açılması için verdiği ilk süreden bu yana yaşananlar gözden geçirildi.
ABD Başkanı Donald Trump’ın İran’a yönelik son açıklamaları dünya gündemine oturdu. Trump, yaptığı sert uyarılarla bölgedeki gerilimi daha da tırmandırdı.
ABD Başkanı Donald Trump, “(İran’da) Bu gece bütün bir medeniyet yok olacak ve bir daha asla geri gelmeyecek. Bunun olmasını istemiyorum, ama muhtemelen olacak.” ifadesini kullandı.
Tüm dünyada endişe ile izlenen bu açıklamayla Donald Trump’ın İran’a Hürmüz Boğazı'nın açılması için verdiği ilk süreden bu yana yaşananları tekrar hatırlatmakta yarar var.
21 MART
Trump, İran'a 48 saat süre tanıdı, Hürmüz Boğazı açılmazsa ülkenin enerji santrallerini vuracağını söyledi.
23 MART
Trump "çok iyi ve verimli görüşmeler" yapıldığını belirtti, saldırıyı 5 gün erteledi.
27 MART
İran'a verdiği süreyi 6 Nisan'a uzattı.
29 MART
Suudi Arabistan'daki Prens Sultan Hava Üssü'nde ABD'ye ait E-3 Sentry erken uyarı uçağı vuruldu.
30 MART
Hayfa'daki Bazan Petrol Rafinerisi vuruldu.
2 NİSAN
ABD/İsrail, Tahran ile Kerec'i bağlayan B1 Köprüsü'nü vurdu.
3-4 NİSAN
ABD'ye ait F-15E ve A-10 Warthog savaş uçağı vuruldu Düşen F-15E uçağının 2. pilotunu kurtarma operasyonunda 2 adet C-130 uçağı imha edildi.
5 NİSAN
Abu Dabi'de Borouge petrokimya tesisine düzenlenen saldırı sonrası yangın çıktı.
Kuveyt'te Şuveyh bölgesindeki petrol tesisine düzenlenen İHA saldırısı sonucu yangın çıktı Trump, İran'a anlaşma için tanıdığı süreyi 8 Nisan'a kadar uzattı (Çarşamba TSİ 03.00)" ifadesine yer verdi.
6 NİSAN
İran'da Aseluye petrokimya tesisleri ile Şiraz'daki Petrokimya Kompleksi'ne saldırı düzenlendi.
Kuveyt'te Ali el-Salim Hava Üssü'ne düzenlenen İHA saldırısında 15 ABD askeri yaralandı.
7 NİSAN
İsfahan'da bir demir yolu köprüsü vuruldu.
Basra Körfezi'ndeki Hark Adası'na saldırı düzenlendi.