SON DAKİKA! ABD Başkanı Donald Trump'tan Gazze açıklaması

Haber Merkezi

Beyaz Saray'a döndüğünden beri açıklamalarıyla birçok tartışmayı da beraberinde getiren ABD Başkanı Trump, İran'a maksimum baskı politikasını yeniden hayata geçirecek başkanlık kararnamesini imzaladı..

İran'ın nükleer silaha sahip olamayacağını belirten "İran petrolünün diğer ülkelere satış hakkını engelleme hakkımızı saklı tutuyoruz" diyen Trump, Filistinlileri Gazze'den sürgün planına ilişkin de yeni bir açıklama yaptı.

TRUMP'IN SÜRGÜN PLANI

Daha önce Gazze'nin "temizlenmesi için" bölgedeki Filistinlilerin Ürdün, Mısır ve diğer Arap ülkelerine sürgün edilmesini teklif eden Trump, sözlerini yineledi..

"FİLİSTİNLİLER GAZZE’Yİ TERK ETMELİ"

"Filistinlilerin Gazze'den ayrılmaktan başka alternatifi yok" diyen Trump, ifadesini kullanan Trump, "Ürdün ve Mısır, Filistinlileri Gazze'den almalı" şeklinde konuştu.

"BAŞKA ÇARELERİ YOK"

Trump, şu ifadeleri kullandı:

Filistinlilere eğer bir seçenek verilirse, savaş halindeki anavatanları Gazze'yi terk edip başka bir yerde yaşamayı isteyecekleri olacaktır. Filistinlilerin, Gazze topraklarını terk etmekten başka çareleri yok.

BEYAZ SARAY'DAN AÇIKLAMA GELDİ

Öte yandan Beyaz Saray, ABD Başkanı Donald Trump'ın tartışmalara neden olan "Gazze temizlenmeli" açıklamasının "yanlış anlaşıldığını", konuya gerçekçi ve insani bir açıdan bakarak bu yorumu yaptığını savundu.

ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı Mike Waltz ile Trump'ın Orta Doğu Özel Temsilcisi Steve Witkoff, Beyaz Saray'ın bahçesinde basın mensuplarının gündeme ilişkin sorularını yanıtladı.

Witkoff, Trump'ın "Gazze temizlenmeli" ve "Filistinliler komşu ülkelere gönderilmeli" şeklindeki açıklamalarının kamuoyunda ve medyada yansıtılma biçiminin doğru olmadığını savundu.

Trump'ın olaya insani açıdan baktığını öne süren Witkoff, "Kelimenin tam anlamıyla binlerce patlamamış mühimmat ve moloz yığınlarının olduğu bir bölgede oturan bu insanlar var. Bir noktada gerçekçi bakmamız gerekiyor. Gazze'yi nasıl yeniden inşa edersiniz? Bu nasıl olur ve zaman çizelgesi nedir? 5 yıl değil, belki 10-15 yıldan bahsediyoruz." açıklamasını yaptı.