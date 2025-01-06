SON DAKİKA! ABD Kongresi, Donald Trump’ın seçimi kazandığını onayladı

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Geçtiğimiz aylarda Cumhuriyetçilerin adayı Donald Trump, Demokratların adayı Kamala Harris'e karşı seçim zaferini kazandı.

Trump, zaferi sonrası yönetimindeki görevlere ilişkin adaylarını açıklamaya devam ederken ABD Kongresinden beklenen karar geldi...

Yaşanan gelişmede, seçilmiş Başkan Donald Trump’ın seçimi kazandığı onaylandı.

YEMİN TÖRENİNİN ÖNÜ AÇILDI

5 Kasım'da yapılan başkanlık seçimlerinde Trump, Harris'e karşı bir kez daha ipi göğüsledi..

Seçim zaferini kazanan Trump, başkanlık koltuğuna oturmaya hazırlanıyor.

Bu kapsamda, ABD Kongresinin, seçilmiş Başkan Donald Trump’ın seçimi kazandığını onaylamasıyla birlikte 20 Ocak'taki yemin töreninin önü açıldı.

YEMİN TÖRENİ GÜNÜ YAKLAŞIYOR

Bu tarih, Amerikan başkanlık sisteminin geleneksel yemin tarihi olarak biliniyor.

Tump'ın ise ikinci başkanlık döneminin resmi başlangıcını işaret edecek.

Bu süreç, ABD'nin anayasal sistemine göre belirlenmiş adımları içeriyor ve Trump'ın başkanlık döneminin ilk gününde, çeşitli törenler ve kutlamalarla taçlanacak.