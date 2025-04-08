SON DAKİKA! ABD'den Çin'e yüzde 104 ek gümrük vergisi kararı

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.ABD ile Çin arasında ipler iyice gerildi..

Trump'ın geçtiğimiz günlerde yaptığı yeni gümrük vergileri açıklamasında, Çin'den ithal edilen ürünler için yüzde 34, Avrupa Birliği'nden gelen ürünler için ise yüzde 20 oranında gümrük vergisi uygulanacağı duyurulmuştu.

Çin, Trump’ın yüzde 34 oranında ek gümrük vergisi uygulama kararına sert bir yanıt vererek tüm ABD mallarına aynı oranda vergi getireceğini açıklamıştı.

Bunun üzerine Trump, "8 Nisan'a kadar yüzde 34 vergiyi geri çekmezse 9 Nisan'da yüzde 50 ek vergi uygularız" demişti..

YÜZDE 104 EK GÜMRÜK VERGİSİ KARARI

Bunun üzerine Beyaz Saray sözcüsü, Çin'in misillemesini kaldırmaması nedeniyle yüzde 104 oranında ek gümrük vergilerinin yürürlüğe girdiğini açıkladı..

Yüzde 104'lük tarife yarından itibaren uygulanmaya başlanacak.