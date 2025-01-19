SON DAKİKA! Aşırı sağcı İsrail İç Güvenlik Bakanı istifa etti

Haber Merkezi

Gazze'de saat 09.30 itibarıyla yürürlüğe girmesi beklenen ateşkes, İsrail'in saldırısı ile sekteye uğradı.

Ateşkese dakikalar kala Gazze'ye hava saldırısı düzenleyen İsrail, saldırının sebebi olarak Hamas'ın serbest bırakılacak esirlerin listesini yayınlamaması olduğunu ileri sürmüştü.

Saldırıda 8 Filistinli hayatını kaybederken, ateşkes anlaşmasının belirsizliği sürüyor.

İSRAİL KABİNESİ DAĞILIYOR

Gazze'nin kuzeyine saldırılarını sürdüren İsrail hükümetinden beklenen istifa haberi geldi.

Ateşkesin yürürlüğe girmesi sonucu hükümetten çekeceğini açıklayan İç Güvenlik Bakanı Itamar Ben-Gvir istifa etti.

Liderliğini aşırı sağcı Ben Gvir'in yaptığı Yahudi Gücü Partisi bakanlarının da istifa etmesi bekleniyor.

4 BAKANIN DAHA İSTİFA ETMESİ BEKLENİYOR

Ben Gvir'in ateşkes karşıtı söylemlerinin ardından Netanyahu'yu hükümeti terk etmekle tehdit eden Necef ve Celile Kalkınma Bakanı Yitzhak Wasserlauf, Miras Bakanı Amichai Eliyahu ve komite başkanları Limor Son Har-Melech, Zvika Fogel'in de istifa etmesi bekleniyor.

BAKANLAR ATEŞKESE KARŞI

diğer bir aşırı sağcı bakan Bezalel Smotrich de anlaşmaya karşı olduğunu bir kez daha yineledi.

Dini Siyonizm Partisi lideri Maliye Bakanı Smotrich, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun "İsrail ulusal güvenliğini tehlikeye atan" bir anlaşmaya yeşil ışık yaktığını söyledi.

Gazze Şeridi'nin İsrail tarafından tamamen ele geçirilmesi gerektiğini savunan Smotrich, anlaşmayı engellemek için ellerinden geleni yaptıklarını belirtti.

Smotrich, tüm bu açıklamalarına karşın hükümetten istifasını açıklamadı.