SON DAKİKA! Donald Trump'tan ilk Suriye mesajı

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Suriye'de 2011 yılında başlayan iç savaşta muhalifler tarihi ilerleyişlerini sürdürüyor...

Muhaliflerin Halep ve Hama’yı alıp Humus’ta ilerleme kaydetmesinin ardından sıra Şam'a geldi.

Muhalif güçler ilerleyişinde Şam'a dayanırken ESAD ise iyice köşeye sıkıştı.

Suriye'de son yaşanan olaylar sonrası dikkat çeken açıklamalar gelmeye devam ediyor.

Bu kapsamda son olarak ABD seçimlerinde Kamala Harris'e karşı zafer kazanan Donald Trump'tan açıklama geldi.

ABD'DEN 'İÇ SAVAŞ' DEĞERLENDİRMESİ

Beyaz Saray, dün bir açıklama yaparak Suriye'deki son gelişmeleri yakından izlediklerini bildirdi.

ABD'li sözcü Karine Jean-Pierre, "Ciddi ve güvenilir bir siyasi süreç başlatılması çağrısında bulunuyoruz. Bu süreç, BM Güvenlik Konseyinin 2254 sayılı kararıyla uyumlu şekilde iç savaşı siyasi bir çözümle sona erdirebilir" ifadesinde bulundu.

Esad rejiminin "Rusya ile İran'a bel bağlamasının" şu anda Suriye'de yaşanan gelişmelerin koşullarını yarattığını belirten Beyaz Saray sözcüsü, "Kuzeydoğuda rejim hatlarının çöküşü de buna dahildir" diye ekledi.

DONALD TRUMP'TAN İLK DEĞERLENDİRME

Suriye'de yaşananlara ilişkin bir değerlendirme de Donald Trump'tan geldi.

Rejim karşıtı silahlı grupların Suriye'de daha önce benzeri görülmemiş bir hamleyle bir kaç şehri eline geçirdiğine dikkati çeken Trump, söz konusu grupların halihazırda Şam sınırına geldiklerinin altını çizdi.

Trump, grupların Beşşar Esed'i indirmek için büyük bir hamle yapmaya hazırlandığını belirterek, "Rusya, Ukrayna'da çok meşgul ve 600 binden fazla asker kaybettiği için yıllardır korudukları Suriye'deki bu ilerlemeyi durduramıyor." değerlendirmesi yaptı.

"SURİYE DARMADIĞIN VE BİZİM DOSTUMUZ DEĞİL"

Eski Başkan Barrack Obama'nın zamanında kırmızı çizgileri koruyamadığı için Rusya'nın dahil olduğunu belirten Trump, şu ifadelerde bulundu:

Şimdi onlar da (Ruslar) tıpkı Esed'e olacağı gibi dışa itiliyorlar. Bu onlar için kötü bir şey de değil. Rusya için Suriye'nin Obama'nın aptal olduğunu ortaya koymak dışında çok bir faydası zaten yoktu.

ABD Başkanı Trump, son olarak şöyle konuştu:

