SON DAKİKA! İsrail, Lübnan ile ateşkesi onayladı

Haber Merkezi

İsrail, Gazze'deki masumları öldürmeye devam ederken bir yandan da rotasını Lübnan'a çevirmiş, Orta Doğu'yu adeta ateş çemberine dönüştürmüştü..

Gazze'de katliamına devam eden İsrail'den Lübnan ile ilgili son dakika gelişmesi yaşandı..

LÜBNAN İLE ATEŞKES KARARI

Reuters haber ajansı, İsrail kabinesinin Lübnan ile ateşkes anlaşmasına vardığını duyurdu.

Ateşkes kararı, İsrail medyasında da son dakika bilgisi olarak geçti. Kanal 12, haberi "Lübnan'da ateşkes onaylandı" başlığıyla duyurdu..

İsrail Başbakanı Netanyahu, konuyla ilgili açıklama yaptı.

NETANYAHU: "HİZBULLAH SALDIRIRSA KARŞILIK VERİRİZ"

Knesset'te alınan ateşkes kararının Lübnan'a yönelik olduğunu, Hizbullah'a karşı misilleme haklarını saklı tuttuklarını belirten Netanyahu, İsrail'in kuzeydeki tüm vatandaşları evlerine geri göndereceğini söyledi.

Gazze'deki kalan rehineleri geri göndermeye kararlı olduklarını da belirten Netanyahu, şunları söyledi:

Hizbullah'ı onlarca yıl geriye götürdük. Hizbullah anlaşmayı bozarsa onlara saldıracağız. Lübnan ile ateşkes anlaşmasını güvenlik kabinesinin onayına sunacağım.

"ARTIK İRAN TEHDİDİNE ODAKLANACAĞIZ"

Ateşkes anlaşması artık İran tehdidine odaklanacağımız anlamına geliyor. Ortadoğu'nun çehresini değiştiriyoruz.

BIDEN KONUŞMA YAPACAK

Beyaz Saray, Biden'ın Türkiye saati ile 14:30'da konuşma yapacağını söyledi.