SON DAKİKA! İsrail'den Lübnan'ın başkenti Beyrut'a hava saldırısı Son dakika haberine göre, İsrail ordusu Lübnan'ın başkenti Beyrut'a hava saldırısı düzenledi..

Bu videoyu izlemek için lütfen JavaScript'i etkinleştirin

AA

Cihaz patlamaları ve Beyrut bombardımanına yanıt olarak Hizbullah'ın İsrail'i roketlerle vurmasının ardından, İsrail saldırıya geçti..

BEYRUT'U HAVADAN VURDU

Son dakika haberine göre, İsrail ordusu Lübnan'ın başkenti Beyrut'a hava saldırısı düzenledi..

Görgü tanıklarından alınan bilgiye göre, saldırı, Hizbullah’ın güçlü olduğu Dahiye bölgesindeki mahallelerden Bir el-Abid'de bir binaya yönelik gerçekleştirildi.

İsrail ordusu, yaptığı yazılı açıklamayla saldırıyı doğruladı.

HEDEF HİZBULLAH'IN KOMUTANLARINDAN BİRİ

Saldırının hedefinde Hizbullah’ın silahlı kanadının komutanlarından Ali Karaki olduğu öne sürüldü.

ÖLÜ SAYISI 274'E YÜKSELDİ

Öte yandan Lübnan Sağlık Bakanı Firas el-Ebyad, İsrail'in sabah saatlerinden bu yana düzenlediği saldırılarda ölenlerin sayısının 274'e çıktığını, yaralıların sayısının bini aştığını duyurdu.

Kaynak: Anadolu Ajansı (AA)