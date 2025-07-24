SON DAKİKA! Macron: Fransa, Filistin Devleti'ni tanıyacak

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'dan dikkat çeken bir açıklama geldi.

"FRANSA'NIN FİLİSTİN DEVLETİNİ TANIMASINA KARAR VERDİM"

Macron, X hesabından yaptığı paylaşımda, "Orta Doğu'da adil ve kalıcı bir barışa yönelik tarihsel taahhüdüne sadık kalarak, Fransa'nın Filistin devletini tanımasına karar verdim." ifadelerini kullandı.

Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas'a yazdığı mektuba da yer verdiği paylaşımında Macron, ülkesinin Filistin devletini tanıma kararını eylül ayında yapılacak BMGK toplantısında resmen ilan edeceğini açıkladı.

Macron, bölgede şu an için aciliyet arz eden şeyin “Gazze’deki savaşın sona ermesi ve sivil halkın kurtarılması” olduğunu belirtti.

Derhal ateşkes sağlanması, Hamas’ın elindeki esirlerin serbest bırakılması ve Gazze’ye geniş çaplı insani yardımların ulaştırılması çağrısını yineleyen Macron, Hamas’ın silahsızlandırılması gerektiğini vurguladı.

"FİLİSTİN DEVLETİ KURULMALI, AYAKTA KALMASI SAĞLANMALI"

Macron, "Aynı zamanda Hamas’ın silahsızlandırılması garanti edilmeli, Gazze güvenli hale getirilip yeniden inşa edilmeli. Son olarak, Filistin devleti kurulmalı, ayakta kalması sağlanmalı. (Hamas'ın) silahsızlanmayı kabul ederek ve İsrail’i tanıyarak Orta Doğu’da herkesin güvenliğine katkı sunmasına izin verilmeli." dedi.

Sorunun çözümü konusunda “başka bir alternatifin olmadığını” kaydeden Macron, “bölgede barışın mümkün olduğunu gösterme sorumlulukları” bulunduğunu söyledi.

Mektupta, Fransa'nın yalnızca diplomatik bir tanımayla yetinmeyeceği, aynı zamanda bölgesel barışa katkı sunma konusunda da kararlı olduğu vurgulayan Macron, "Gazze'de kalıcı bir ateşkesin sağlanması, Hamas tarafından alıkonulan rehinelerin serbest bırakılması ve Filistin Yönetimi'nin Batı Şeria'da olduğu gibi Gazze'de de tüm sorumluluğu yeniden üstlenebilmesi, önceliklerimiz arasında yer almaktadır" dedi.

Macron, mektubu "Filistin ve İsrail halkları arasında kalıcı ve adil bir barış için gösterdiğiniz kararlılığı temel alarak, size en yüksek saygılarımı sunarım" sözleriyle tamamladı.

Fransa ve Suudi Arabistan 28-30 Temmuz tarihlerinde Filistin sorununun barışçıl ve iki devletli çözümünün ele alınacağı "Uluslararası Filistin Konferansı"na eş başkanlık edecek.

AVRUPA’DA EN ETKİLİ ADIM FRANSA’DAN

Fransa, 7 Ekim 2023’te Hamas’ın İsrail’e düzenlediği saldırının ardından da iki devletli çözüm çağrısını yinelemişti. Ancak Paris’in Filistin devletini resmen tanıması, İsrail tarafından tepkiyle karşılanabilecek önemli bir politika değişikliği anlamına geliyor.

Mayıs 2024’te İrlanda, Norveç ve İspanya; haziran ayında ise Slovenya Filistin’i tanıdığını açıklamıştı. Ancak Fransa’nın tanıması, Avrupa’da bu adımı atan en etkili ülke olması açısından dikkat çekiyor.

MACRON'UN KARARINA İSRAİL'DEN TEPKİ

Macron'un Filistin Devleti'ni tanıma açıklamasına İsrail'den tepki geldi.

Adalet Bakanı Yariv Levin, "Fransız Cumhurbaşkanı Macron'un hayali Filistin devletini tanıma kararı, Fransa'nın tarihi ve terörizme doğrudan destek konusunda kara bir lekedir" dedi.

Levin, “İsrail toprakları İsrail halkına aittir ve Cumhurbaşkanı Macron’un bildirisi bile bunu değiştiremez. İsrail egemenliğini Judea, Samiriye ve Ürdün Vadisi'ne uygulama zamanı. Bu, Fransa Cumhurbaşkanı'nın utanç verici kararına tarihsel adaletin bir cevabıdır" ifadelerini kullandı.

Eski İsrail Başbakanı Naftali Bennett, kararı "ahlaki çöküş" olarak nitelendirdi. Bennett, “Kitlesel cinayeti ödüllendiriyor ve İslamcı teröristlere diyorki: Yahudileri öldürün ve dünya size bir devlet versin. Bu utanç verici karar tarihin çöplüğüne atılacak.” dedi.

NETANYAHU: FİLİSTİN DEVLETİNİ TANIMA KARARINI ŞİDDETLE KINIYORUZ

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ise şu ifadeleri kullandı:

Cumhurbaşkanı Macron'un 7 Ekim katliamının ardından Tel Aviv'in yanı başında bir Filistin devletini tanıma kararını şiddetle kınıyoruz. Böyle bir hamle, terörü besler ve tıpkı Gazze'de olduğu gibi, yeni bir İran vekili yaratma riskini taşır.



Bu koşullarda bir Filistin devleti, İsrail'in yanında barış içinde yaşamak değil, onu yok etmek için bir fırlatma rampası olacaktır. Açık konuşalım: Filistinliler İsrail'in yanında bir devlet istemiyor; İsrail yerine bir devlet istiyorlar.

KATZ: İSRAİL'İN YANINDA YER ALMAK YERİNE ONU ZAYIFLATMAYA ÇALIŞIYOR

İsrail Savunma Bakanı Yisrael Katz, Macron'a tepki olarak sosyal medyadan yaptığı açıklamada şöyle dedi: