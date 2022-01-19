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    Soru almayan Macron ve AP Başkanı Metsola'ya gazetecilerden tepki

    Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ve Avrupa Parlamentosu Başkanı Roberta Metsola, gerçekleştirdikleri basın toplantısında soru almayınca gazeteciler duruma tepki göstererek salonu terk etti.
    • İHA
    • 19.01.2022 - 22:46
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    Soru almayan Macron ve AP Başkanı Metsola'ya gazetecilerden tepki

    Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Fransa’nın Strasbourg kentinde bulunan Avrupa Parlamentosu’nda ülkesinin Avrupa Birliği (AB) dönem başkanlığı hedeflerini açıkladıktan sonra Avrupa Parlamentosu Başkanı Roberta Metsola ile basın toplantısı düzenledi.

    GAZETECİLER TEPKİ GÖSTEREREK SALONU TERK ETTİ

    Basın toplantısının ardından ikilinin soru almaması, gazetecilerin tepkisine yol açtı. Macron ve Metsola’nın basın mensuplarının sorularını yanıtlamayacakları bildirildikten sonra birçok gazeteci salonu terk etti.

    Financial Times muhabiri Mehreen Khan da sosyal medya hesabından gazetecilerin salonu terk ettiği anların görüntülerini paylaştı.

    MACRON 5 SAATLİK KONUŞMASININ 4 DAKİKALIK ÖZETİNİ YAPTI

    Macron basın toplantısında, Avrupa Parlamentosu’ndaki 5 saatlik genel kurul konuşmasının 4 dakikalık özetini yaptı.

    Soru almayan Macron ve AP Başkanı Metsola ya gazetecilerden tepki #1

    Soru almayan Macron ve AP Başkanı Metsola ya gazetecilerden tepki #2


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