Sosyal medya platformu X'ten, Navalnıy'nin eşinin hesabına müdahale

Dünya Rusya'da hapishanede ölen muhalif lider Alexei Navalny'yi konuşuyor.
Bu kapsamda Batı'da sosyal medyada gündem büyük oranda bu ölüm..
Yulia Navalnaya’ya ait X hesabından eşinin ölümü üzerine çeşitli paylaşımlar yapılmış ve Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Navalny’nin ölümü konusunda suçlanmıştı.
Navalnaya bugünkü bir paylaşımında, “Aleksey'in naaşını geri verin ve onurlu bir şekilde gömülmesine izin verin.” ifadelerini kullanmıştı.
X hesabını askıya aldı
Bu açıklamaların ardından X'ten tartışmalı bir karar geldi.
Navalnaya’ya ait olan X hesabı, platformun kurallarını ihlal ettiği için askıya alındı.
Navalnıy'nin ceza alması ve ölümü
Kremlin'e muhalif Aleksey Navalny, zehirlendiği iddiasıyla Almanya'nın başkenti Berlin'de tedavi gördükten sonra 17 Ocak 2021’de başkent Moskova'ya dönüşünde havalimanında gözaltına alınarak tutuklanmıştı.
Rusya Federal Cezaevi Hizmetlerinin (FSİN) talebi üzerine 2 Şubat 2021’de Moskova Şehir Mahkemesinde Navalny aleyhinde açılan dava sonuçlanmış; Navalny’nin geçmişte yolsuzluk davası sonucunda verilen 3,5 yıl ertelenmiş hapis cezası, adli kontrol şartlarını yerine getirmediği gerekçesiyle normal hapis cezasına çevrilmişti.
Rus mahkemesi, Ağustos 2023'te cezaevinde bulunan Navalny’yi aşırılık yanlısı topluluk oluşturmaktan 19 yıl hapis cezasına çarptırmıştı.
Navalny, geçen yıl ocak ayında Rusya'da terörle ve aşırıcılıkla bağlantılı kişilerin bulunduğu listeye dahil edilmişti.
FSİN, 16 Şubat'ta, mahkum Navalny'nin cezaevinde hayatını kaybettiğini ve ölüm nedeninin araştırılacağını bildirmişti.
Navalnıy'ın eşi Yuliya Navalnaya, dün yayınladığı videoda, eşinin ölümünden Rusya Devlet Başkanı Putin'i suçlayarak, Navalny'nin başlattığı çalışmalarını devam ettireceğini söylemişti.Haber Kaynağı: Demirören Haber Ajansı (DHA)
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