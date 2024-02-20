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Sosyal medya platformu X'ten, Navalnıy'nin eşinin hesabına müdahale

Sosyal medya platformu X'ten, Navalnıy'nin eşinin hesabına müdahale Rusya’da hapishanede ölen Rus muhalif lider Alexei Navalny'nin eşi Yulia’ya ait olan X hesabı, platformun kurallarını ihlal ettiği için askıya alındı.