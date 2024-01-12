Soykırım davasında yeni perde: İsrail'den sözlü savunma

Hollanda'nın Lahey kentindeki Uluslararası Adalet Divanı'nda (ICJ), Gazze'de sivil katliamlarına imza atan İsrail hakkında soykırım davası açıldı.
Davayı açan Güney Afrika, duruşmanın ilk gününde İsrail'e yönelik suçlamalarını dile getirdi.
İsrail'den sözlü savunma
İsrail ordusunun saldırılarının derhal durdurulması talep edildi. İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, Güney Afrika'nın "ikiyüzlü" olduğunu savundu.
Duruşmanın ikinci gününde ise İsrail, sözlü savunmada bulunacak. Soykırım yapmadıklarını iddia edecekler.
Netanyahu: Soykırımla mücadele ederken soykırımla suçlanıyoruz
Savunma öncesinde açıklama yapan Netanyahu, şu iddialarda bulundu:
Teröristlerle savaşıyoruz, yalanlarla savaşıyoruz. Bugün tersine dönen bir dünya gördük. Soykırımla mücadele eden İsrail, soykırımla suçlanıyor.
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