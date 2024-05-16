Srebrenitsa karar tasarısı ülkelerin onayına sunulacak Bosna Hersek'te gözler BM Genel Kurulu'ndaki Srebrenitsa karar tasarısında. BM Genel Kurulu'nda 23 Mayıs'ta oylanması beklenen tasarıda, 11 Temmuz tarihinin 'Uluslararası Srebrenitsa Soykırımı Anma Günü' olması talep ediliyor.

AA

1992 ile 1995 yılları arasında Avrupa'nın ortasında soykırım suçu işlendi...

Sırpların Bosna Hersek'te yaptığı katliam, daha önce soykırım suçu işlediği tescillenen Almanya ve Ruanda tarafından BM gündemine taşındı.

Anma günü düzenlenecek

Bu iki ülke; Hollanda askerlerinin korumasındaki Srebrenitsa'da yapılan katliama ilişkin karar tasarısı hazırladı, 11 Temmuz'un 'Uluslararası Srebrenitsa Soykırımı'nı Anma Günü' olarak ilan edilmesini istedi.

Boşnakların tek isteği soykırımda katledilen yakınları için verdikleri hukuk mücadelesinden galip çıkmak.

Soykırım inkarının önüne geçilecek

BM'de görüşülecek tasarı ile Sırpların soykırım inkarının önüne geçilmesi planlanıyor.

Daha önce alınmış olan kararların uygulanamaması da, bağlayıcılık tartışmalarını beraberinde getiriyor.

Sırplar iddiaları kabul etmiyor

Sırplar ise kabul etmedikleri karar tasarısının tek taraflı ele alındığı iddiasında..

Boşnaklara göre ise, aslında karar tasarısı Sırpların tarihleri ile yüzleşmesi için bir fırsat.

BM'de oylanacak

Tasarı, 23 Mayıs'ta Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'na gelerek oylanacak.

Haber Kaynağı: Anadolu Ajansı (AA)