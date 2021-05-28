Sri Lanka’da yanan konteyner gemisinden kopan parçalar kıyaya vurdu

Kimyasal madde taşıyan konteyner gemisinde çıkan yangın, 8 günlük çalışmanın ardından kontrol altına alınabildi. Gemiden kopan enkaz parçaları ve yanan paletler kıyıya vurdu.

Sri Lanka'da, 20 Mayıs tarihinde 25 ton nitrik asit, farklı kimyasal madde ve kozmetik ürünler taşıyan konteyner gemisi MV X-Press Pearl'de çıkan yangını söndürme çalışmaları devam ediyor.

8 gün boyunca devam eden çalışmaların ardından kontrol altına alınan alevleri söndürme çalışmaları, Hindistan Deniz Kuvvetleri ve Avrupa'dan gelen ekiplerin katılımı ile sürüyor.

Yangın nedeni ile gemi bir harabeye dönerken, çevre felaketleri de ardından geldi.

KIYI ŞERİDİ KÜL ÖRTÜ İLE KAPLANDI

Gemiden kopan parçalar ve yanmış paletler kıyıya vurdu, popüler bir turizm merkezi ve balıkçılığı önemli yerlerinden olan Negombo'da kıyı şeridi küllerden oluşan örtüyle kaplandı.

Sri Lanka Donanma personeli, giydikleri koruyucu kıyafetler ile sahili temizlemeye çalıştı.

Geminin batması durumunda, denize sızacak yüzlerce ton petrolün denizdeki canlı yaşamını ve balıkçılığı olumsuz olarak etkilemesinden endişe edildiği kaydedildi.

GEMİYE BİNİLEMEDİ

Sri Lanka Liman Otoritesi Başkanı Daya Rathnayake, yangın kontrol altına alınsa da çok sıcak olduğu için gemiye binilemediğini ifade etti.

Donanma personelinin gemiyi kıyıdan uzaklaştırmayı istediğini kaydeden Rathnayake, bunun mümkün olup olmayacağını belirleyebilmek için geminin son durumunun değerlendirilmesi gerektiğini söyledi.

‘MÜRETTEBAT, SIZINTI OLDUĞUNU BİLE BİLE DEMİR ATTI’

Sri Lanka Deniz Çevre Koruma Kurumu (MEPA) Başkanı Dharshani Lahandapura yaptığı açıklamada, mürettebatın gemide nitrik asit sızıntısı olduğunu bildiğini, buna rağmen bile bile Sri Lanka sularına demir atıldığını ifade etti.

Geminin ait olduğu Singapur merkezli X-Press Shipping şirketi de mürettebatın sızıntıdan haberdar olduğunu doğruladı.

NE KATAR NE HİNDİSTAN İZİN VERDİ

Fakat geminin yangın çıkmadan önce ne Katar'a ne Hindistan'a demir atma izni verildiği belirtildiği.

Geçen salı günü Sri Lankalı yetkililer, mürettebat üyeleriyle birlikte kurtarılan geminin kaptanı hakkında polise şikayette bulunmuştu.

Sri Lanka’da yanan konteyner gemisinden kopan parçalar kıyaya vurdu VİDEO

