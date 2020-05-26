Stanley Ho hayatını kaybetti

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Asya'nın en zenginlerinden olan Hong Konglu 'kumarhaneler kralı' Stanley Ho, 98 yaşında yaşamını yitirdi.

Çin'in Makao Özel İdari Bölgesi'ni dünyanın en büyük kumarhanelerine ev sahipliği yapan bir şehre dönüştürmesi ile tanınan iş adamı Stanley Ho, 98 yaşında hayatını kaybetti.

1960’lı yıllarda Makao’da ilk kumarhanelerini açan Ho, 1980’li yıllarda Portekiz’de ve 2000’li yıllarda Kuzey Kore’de de atılım yaptı.

Makao’da 20’den fazla kumarhaneyi işleten SJM şirketinin kurucusu olan Ho, ‘kumarhaneler kralı’ olarak anılıyordu.

DÜNYANIN EN ZENGİN 500 İNSANI ARASINDA YER ALDI

SJM Holdings'in de sahibi olan Ho, 2010 yılında Forbes'un listesinde dünyanın en zengin 500 insanı arasında yer almıştı.

PİYASA DEĞERİ 6 MİLYAR DOLAR

SJM’nin halihazırdaki piyasa değerinin ise 6 milyar dolar civarında olduğu belirtiliyor.