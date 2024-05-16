Stormy Daniels'ın kocası Blade, Trump beraat ederse ABD'den ayrılacaklarını söyledi Barrett Blade, 'sus payı' iddiasına ilişkin "Trump suçlu olmazsa, büyük ihtimalle bu ülkeyi terk edeceğiz" dedi.

ensonhaber.com

Yetişkin filmleri yıldızı Stormy Daniels'ın kocası Barrett Blade, "sus payı" davasında oldukça iddiaları sözler sarf etti.

Blade, eski ABD Başkanı Donald Trump'ın Daniels'a susma parası ödediği iddiasıyla açılan davada beraat etmesi halinde, çift olarak ABD'den ayrılma ihtimallerinin "yüksek" olduğunu söyledi.

Trump, Daniels'a 2016 başkanlık seçimlerinde "sus payı" ödemesiyle ilgili devam eden soruşturma kapsamında suçlanıyor.

Yaklaşan 2024 seçimleri öncesinde zorlu bir süreçten geçen Cumhuriyetçilerin muhtemel adayı Trump, kendisine yöneltilen suçlamaları kabul etmiyor.

"Büyük ihtimalle bu ülkeyi terk edeceğiz"

CNN International'a demeç veren Blade, ABD'den ayrılabileceklerinin sinyalini verirken, "Trump suçlu olmazsa, ne yapacağımıza karar vermeliyiz. Büyük ihtimalle bu ülkeyi terk edeceğiz." dedi.

Blade'in sözleri, Daniels'ın yaklaşık 20 yıl önce Trump'la yaşadığı iddia edilen cinsel ilişkiye dair ifade vermek üzere geçen hafta mahkemeye çıkmasının ardından geldi.

"Bana kızımı hatırlatıyorsun"

Stormy Daniels da Trump'ın, kendisini kızı Ivanka'ya benzettiğini de söyledi ve ekledi:

Bana kızımı hatırlatıyorsun. O akıllı, sarışın ve güzel ve insanlar da onu hafife alıyor.

'Trump odadan çıkmama izin vermedi' iddiası

İfadesinde Daniels, Trump'ın otel odasındaki banyoyu kullandıktan sonra onu yatakta bulduğunu söyledi. Daniels, odadan ayrılmaya çalıştığını ancak buna Trump'ın engel olduğunu öne sürdü.

Daniels, Trump'ın "Bir yere vardığımızı sanıyordum. Ne istediğin konusunda ciddi olduğunu sanıyordum." şeklinde ifadeler kullandığını iddia etti.