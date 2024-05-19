Su kıtlığı tehlikesi: Amerikalılar, 2050'de yeraltı sularından mahrum kalabilir Senaryolar üreten araştırmacılar, ABD'nin tükenme tehdidi altındaki yeraltı suyu kaynaklarını inceledi. Gelecek 25 yılda ortaya çıkması muhtemel tehdit açıklandı.

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ABD halkının önemli bir bölümü, gelecek yıllarda susuz kalabilir. Alarm verici durum, modellemelerle gözler önüne serildi.

Son veriler, ABD nüfusunun 341 milyonu aştığını söylüyor. Bu nüfus ile ilgili su kıtlığı tehlikesi ortaya konuldu.

Birleşmiş Milletler Dünya Su Kalkınma Raporu 2024, su konusundaki gerilimlerin dünya çapındaki çatışmaları şiddetlendirdiğinin altını çiziyor. Su stresi arttıkça yerel ve bölgesel çatışma riskleri de artıyor.

ABD'yi 2050'de bekleyen tehlike

Şimdi ise ABD'nin su krizinin ortasında olduğu uyarısı yapıldı. Bilim insanları, ülkenin yeraltı suyu kaynaklarının büyük kısmının 2050 yılına kadar tükenebileceği sonucuna vardı.

Korkutan senaryolar ortaya serildi

Pasifik Kuzeybatı Ulusal Laboratuvarı'ndaki araştırmacılar, 21'inci yüzyılda yeraltı suyu çıkarımına ilişkin senaryoları simüle ettiler. Sekiz havzanın önümüzdeki 25 yıl içinde boşalma ihtimalinin yüzde 98 oranında olduğunu buldular.

İçme, sulama ve diğer kullanımlar için çekilen sular, bu durumun nedenleri olarak sıralandı.

129 milyondan fazla Amerikalı tehdit altında

Missouri Nehri ile Aşağı Mississippi Nehri de dahil olmak üzere risk altındaki sistemler, Kaliforniya, Teksas, Montana ve birçok orta batı eyaletinde yaşayan 129 milyondan fazla Amerikalıya su sağlıyor.

Olası su krizinin, market raflarındaki ürün fiyatlarına yansıyacağına da dikkat çekiliyor. Öyle ki su kaynaklarının daha sınırlı hale gelmesiyle artan su maliyetleri, gıda fiyatlarının yükselmesiyle sonuçlanabilir.

Yerüstü yapıları tehlikeyle karşı karşıya

ABD rezervlerinde halihazırda yaklaşık 130 bin trilyon litre yeraltı suyu var. Söz konusu ülke, günde yaklaşık 320 milyar litre su pompalıyor.

Daily Mail'in aktardığına göre, yeraltı suyu seviyelerinin düşmesinin toprak çöküntülerine de sebep olacağına işaret edildi. Bunun da yollara, binalara ve diğer yerüstü yapılarına zarar vermesinden endişe ediyorlar.