Sudan Başbakanı Hamduk’un nerede olduğu açıklandı

Sudan Başbakanı Hamduk’un nerede olduğu açıklandı

Ordu komutanı El-Burhan, Hamduk'un, güvenliği için kendisiyle beraber olduğunu duyurdu.

Darbe girişimine sahne olan Sudan'da, Başbakan Abdullah Hamduk gözaltına alındı.

Bir grup asker, dün sabah saatlerinde Hamduk ile ülkeyi yöneten koalisyon hükümeti ortağı partilerin liderlerini alıkoydu.

SUDAN'DA DARBE GİRİŞİMİ

Gelişmeler üzerine halka darbeye karşı çıkmaları yönünde çağrılar yapılırken, Sudanlı vatandaşlar darbe girişiminin ardından sokaklara indi.

HAMDUK'UN YERİ BELLİ OLDU

Sudan ordusu komutanı Orgeneral Abdulfettah el-Burhan, Başbakan Hamduk'un yerini açıkladı.

ORDU KOMUTANI: GÜVENLİĞİ İÇİN BENİMLE BERABER

El-Burhan, Hamduk’un güvenlik nedeniyle kendisiyle beraber olduğunu ve yakında evine döneceğini duyurdu.

"ÜLKEYİ İÇ SAVAŞA SÜRÜKLEYENLER VARDI"

Sudan'da OHAL ilan eden El-Burhan, "Ülkeyi iç savaşa sürükleyen ve birliğini tehdit eden, nefret ve ırkçılık söyleminde bulunanlar vardı." ifadesini kullandı.

Sudan'da 25 Ekim'de sabah saatlerinde Başbakan Abdullah Hamduk ve çok sayıda siyasetçi gözaltına alındı. Sudan Enformasyon Bakanlığı, Başbakan Hamduk'un darbeyi reddettiği için alıkonarak bilinmeyen bir yere nakledildiğini duyurdu.

İLETİŞİM HATLARI KESİLDİ

Ülkenin birçok yerinde elektrik ve internet hatları kesilirken, askeri güçlerin başkent Hartum'un Umdurman bölgesindeki radyo ve televizyon merkezini basarak çok sayıda çalışanı gözaltına aldı.

TEKNOKRAT HÜKÜMET KURULACAK

Ordu lideri Orgeneral Abdulfettah el-Burhan, devlet televizyonundaki açıklamasında, olağanüstü hal ilan ettiklerini, Egemenlik Konseyi ve kabinenin feshedildiğini ve Sudan'daki tüm kesimleri temsil edecek teknokrat bir hükümet kurulacağını söyledi.

Burhan, "Sudan ordusu, geçiş sürecinin kurucusu sıfatıyla ve ulusal sorumluluğun gereği olarak, devrimin gidişatının düzeltilmesi, ülkedeki kaos ve kriz ortamının yol açtığı tehlikelerin bertaraf edilmesi için Anayasal Bildiri Anlaşması ve Silahlı Kuvvetler Yasası gereğince bu kararları aldı." ifadelerini kullandı.

SUDAN'DA SİYASİ KRİZ

Sudan Meslek Odaları Birliği, Aralık 2018'deki "halk devrimine" sahip çıkılması ve sivil yönetime geçiş talebiyle yaklaşık 2 haftadır birçok kentte "devrimi" ve hükümetteki sivil kanadı destekleyen gösteriler düzenliyordu.

Birlik, daha önce eski Cumhurbaşkanı Ömer el-Beşir'in 30 yıllık iktidarına son veren kitlesel halk protestolarına öncülük etmişti.