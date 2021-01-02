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    Sudan, elektriğe yüzde 433 zam yaptı

    Ekonomik krizle boğuşan Sudan hükümeti, yılbaşından itibaren elektriğe yüzde 433 ile rekor zam yaptı.
    • AA
    • 02.01.2021 - 16:07
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    Sudan, elektriğe yüzde 433 zam yaptı

    Afrika'nın en gelişmiş 3'üncü ülkesi olan Sudan, bir süredir ekonomik krizle mücadele ediyor.

    Krizden kurtulmak için çabalayan Sudan hükümeti, yılbaşı itibarıyla elektrik fiyatlarında yüzde 433’lük artışa gitti.

    TÜM TÜKETİCİ GRUPLARINDA GEÇERLİ

    Sudan Maliye Bakanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre, yılbaşından itibaren uygulanan yüzde 433'lük zam tüm tüketici grupları için geçerli olacak.

    DEVLET DESTEĞİ KADEMELİ OLARAK KALDIRILMIŞTI

    Hükümet, ekonomik krizin aşılması için geçen yıldan bu yana akaryakıt ve elektrikteki devlet desteğinin kademeli olarak kaldırılmasını gündemine almıştı.

    Sudan, elektriğe yüzde 433 zam yaptı #1

    ELEKTRİK İTHAL EDİLİYOR

    3 bin 20 megavat elektrik ihtiyacının 2 bin 220 megavatını üreten Sudan, Etiyopya’dan 200 megavat, Mısır’dan 78 megavat elektrik ithal ediyor.

    KESİNTİLER UYGULANIYOR

    500 megavattan fazla enerji açığı bulunan Doğu Afrika ülkesinde sık sık elektrik kesintileri uygulanıyor.

    Sudan, elektriğe yüzde 433 zam yaptı #2

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