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- Sudan'da çıkan etnik çatışmada 13 kişi öldü
Sudan'da çıkan etnik çatışmada 13 kişi öldü
Port Sudan bölgesinde çıkan etnik çatışmalarda 13 kişi hayatını kaybetti.
- AA
- 11.08.2020 - 02:47
Sudan Resmi Haber Ajansına (SUNA) göre, ülkenin Port Sudan bölgesinde iki aşiret arasında çatışma çıktı.
Nuba ve Beni-Amir aşiretleri arasındaki çatışmalarda 13 kişi öldü, 48 kişi yaralandı.
SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI İLAN EDİLDİ
Çatışmaların yaşandığı bölgelerde 17.00-06.00 saatleri arasında sokağa çıkma yasağı ilan edildi.
Hartum yönetimi, olayların ardından bölgeye polis ekipleri gönderdi.