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    Sudan'da çıkan etnik çatışmada 13 kişi öldü

    Port Sudan bölgesinde çıkan etnik çatışmalarda 13 kişi hayatını kaybetti.
    • AA
    • 11.08.2020 - 02:47
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    Sudan'da çıkan etnik çatışmada 13 kişi öldü

    Sudan Resmi Haber Ajansına (SUNA) göre, ülkenin Port Sudan bölgesinde iki aşiret arasında çatışma çıktı.

    Nuba ve Beni-Amir aşiretleri arasındaki çatışmalarda 13 kişi öldü, 48 kişi yaralandı.

    SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI İLAN EDİLDİ

    Çatışmaların yaşandığı bölgelerde 17.00-06.00 saatleri arasında sokağa çıkma yasağı ilan edildi.

    Hartum yönetimi, olayların ardından bölgeye polis ekipleri gönderdi.

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