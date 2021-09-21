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    Sudan'da darbe girişimi

    Hartum'da darbeci askerler, yönetimi ele geçirmeye çalıştı. Hükümet yetkilileri, darbe girişiminin başarısız olduğunu duyurdu.
    • AA
    • 21.09.2021 - 09:26
    • Güncelleme : 21.09.2021 - 09:39
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    Sudan'da darbe girişimi

    Sudan'da bir grup asker, darbe girişiminde bulundu.

    Ülkenin devlet televizyonu, başkent Hartum'daki darbeci askerlerin girişiminin başarısız olduğunu duyurdu.

    HALKA ÇAĞRI: DARBEYE KARŞI ÇIKIN

    Sudan Egemenlik Konseyi Sözcüsü Muhammed El Feki Süleyman, durumun kontrol altında olduğunu belirtti.

    Süleyman, halka yaptığı çağrıda, ülkeyi ve geçiş sürecini koruma ve darbeye karşı çıkma çağrısı yaptı.

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