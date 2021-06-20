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    Sudan’da üniversiteye giriş sınavında kopya önlemi: İnternet erişimi kısıtlanacak

    Yarım milyondan fazla lise mezununun gireceği üniversite sınavı için, ülkede haziran ayının sonuna kadar internet hizmetime erişim kısıtlanacak.
    • AA
    • 20.06.2021 - 09:03
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    Sudan’da üniversiteye giriş sınavında kopya önlemi: İnternet erişimi kısıtlanacak

    Doğu Afrika ülkesi Sudan’da yarım milyondan dazla lise mezunu, hafta sonu başlayan sınavlarda üniversiteye girmek için yarışacak.

    Sınavlarda kopya çekilmesinin önüne geçilmesi için, haziran ayının sonuna kadar sabah saatlerinde internet erişimine kısıtlama getirildi.

    OPERATÖRLER KESİNTİ UYGULAYACAK

    30 Haziran’a kadar sabah 08.00-11.00 saatleri arasında, cep telefonu operatörleri kesinti uygulayacak.

    Sınav süresince internet kesintisi, bazı Arap ve Afrika ülkelerinde uygulanabiliyor.

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