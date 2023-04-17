Sudan'daki çatışmalarda 83 kişi can verdi Sudan'da ordu ve milis güç HDK arasında 15 Nisan'da başlayan çatışmalarda 83 kişinin öldüğü, 1126 kişinin de yaralandığı açıklandı. Yaşanan çatışmalarda evine roket isabet eden Sudan Maden Bakanı Muhammed Beşir'in ailesinden 2 kişi hayatını kaybetti.

AA

Sudan'ın başkenti Hartum'da ve çeşitli şehirlerde, 15 Nisan sabahı Sudan ordusu ile paramiliter Hızlı Destek Kuvvetleri (HDK) arasında 'HDK'nin tamamen orduya katılmasını' öngören askeri güvenlik reformu konusunda son birkaç aydır yaşanan anlaşmazlık, sıcak çatışmaya dönüşmüştü.

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) çatışmalarda 83 kişinin öldüğünü, 1126 kişinin yaralandığını açıkladı.

DSÖ, yaptığı açıklamada, "15 Nisan'dan bu yana Hartum, Güney Kurdufan, Kuzey Darfur ve Kuzey eyaletleri ile değişik bölgelerdeki çatışmalarda en az 83 kişi öldü, 1126 kişi yaralandı. En şiddetli çatışmalar Hartum'da yaşanıyor" bilgisini verdi.

Çatışmalar nedeniyle hastalar ve sağlık çalışanlarının hastanelere erişiminde sıkıntı ve bazı ilaçlar ve tıbbi malzemelerde ciddi yetersizlik yaşandığını belirten DSÖ, çatışmanın taraflarını, sağlık hizmetlerinin yerine getirilmesinde tarafsızlığa saygı göstermeye ve çatışmalarda yaralananların sağlık tesislerine sınırsız erişimini garanti etmeye çağırdı.

DSÖ, tüm taraflara, uluslararası insani hukuk kapsamındaki yaralıları, hastaları, sivilleri, sağlık çalışanlarını, ambulansları ve sağlık tesislerini koruma yükümlülüklerini hatırlattı.

Maden Bakanı'nın evine roket düştü

Yaşanan çatışmalarda evine roket isabet eden Sudan Maden Bakanı Muhammed Beşir'in başkent Hartum'un Bahri bölgesindeki evine 2 roket düştü.

Olayda bakanın ailesinden 2 kişi öldü, 2'si koruma 3 kişi yaralandı.

Beşir, olaydan yara almadan kurtuldu.

Başkentteki çatışmalarda Maden Bakanlığı binası da hedef alınmıştı.