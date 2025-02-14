Sudan'dan Rusya'ya askeri üs için yeşil ışık

Haber Merkezi

Sudan, eski Devlet Başkanı Ömer el-Beşir döneminde Türkiye ile Sevakin Adası'nda bir askeri üs kurma konusunda anlaşma imzalamıştı.

Ancak darbenin ardından bu plan askıya alındı.

Şimdi ise Sudan, Rusya ile benzer bir askeri üs anlaşmasına onay vermek üzere.

"SÜREÇ ONAY AŞAMASINDA"

Sudan Dışişleri Bakanı Ali Yusuf Şerif, Russia Today’e yaptığı açıklamada, Rusya ile Sudan arasında imzalanan askeri üs anlaşmasının geçerliliğini koruduğunu ve taraflar arasında "tam bir mutabakat"ın olduğunu duyurdu.

Rus mevkidaşı Sergey Lavrov ile bir araya gelen Şerif, Moskova’da gerçekleştirilen görüşmelerde konunun gündemde olduğunu belirterek, “Bu anlaşma, iki ülke arasında daha önce imzalandı ve herhangi bir ihtilaf söz konusu değil. Süreç yalnızca onay aşamasında.” dedi.

Söz konusu anlaşma, eski Devlet Başkanı Ömer el Beşir döneminde imzalanmış, ancak 2019'daki darbenin ardından askıya alınmıştı. Sudan'da askeri yönetimin başa gelmesiyle birlikte, üsle ilgili planlar uzun süre belirsizliğini korudu.

KIZILDENİZ'DE STRATEJİK HAMLE

Sudan, Afrika Boynuzu ve Kızıldeniz'e kıyısı olan stratejik konumuyla büyük güçlerin dikkatini çekiyor. Rusya’nın burada bir deniz üssü kurma isteği, bölgedeki askeri ve ekonomik dengeleri değiştirebilir.

Geçtiğimiz yıl Sudanlı bir general, Rusya’nın Kızıldeniz kıyısında bir yakıt ikmal istasyonu talep ettiğini ve bunun karşılığında Sudan ordusuna silah ve mühimmat desteği sunduğunu açıklamıştı.

Şerif ise üssün herhangi bir ülkeye tehdit oluşturmadığını belirterek, “Cibuti’de birçok yabancı askeri üs bulunuyor. Bu nedenle Sudan’ın da benzer bir adım atması normaldir” ifadelerini kullandı.

RUSYA'NIN BÖLGEDEKİ NÜFUZU ARTACAK

Rusya, Sudan’da devam eden iç savaş sürecinde hem ordu hem de diğer silahlı gruplarla yakın temaslarını sürdürüyor. Bu kapsamda, Rusya’dan gelen üst düzey heyetler, Port Sudan’da yetkililerle bir araya gelerek bölgedeki askeri işbirliğini güçlendirmeye çalışıyor.

Uzmanlara göre, Rusya’nın Sudan’daki varlığı, Suriye’deki üslerinin geleceğinin belirsizliği nedeniyle kritik bir rol oynuyor. Sudan’daki yeni bir askeri üs, Moskova’ya Kızıldeniz üzerinde önemli bir stratejik avantaj sağlayacak.

SEVAKİN ADASI TÜRKİYE'YE TAHSİS EDİLMİŞTİ

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın 2017’deki Sudan ziyaretinde Türkiye ile Sudan arasında 22 anlaşma imzalandı. Anlaşmalar arasında “Afrika’nın Kapısı” olarak tanımlanan Sevakin Adası'nın Türkiye'ye tahsisi de yer alıyordu.

“Afrika’nın Kapısı” denilen Sevakin, Türkiye’ye tahsis edilirken adanın turizm amacıyla yeniden imar edileceği belirdi. Kızıldeniz’de yabancı askeri üslerin bulunması ise Türkiye’nin de adayı askeri amaçla kullanacağı iddiasını beraberinde getirdi.

Anlaşmadan kısa bir süre sonra Sudan'da bir darbe gerçekleştirildi. Darbeyi dünyaya ilan eden Sudan Savunma Bakanı Ahmed bin Avf, uluslararası anlaşmaların yürürlükten kaldırıldığına dair herhangi bir açıklama yapmadı. Ancak özellikle Körfez ülkelerinin tepkisini çeken Sevakin Adası'nın tahsisi ile ilgili herhangi bir adım atılmadı. Anlaşma ile ilgili belirsizlik sürüyor.